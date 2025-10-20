Amparo, muy enfadada con Nora en ‘Uno de GH20’: “Ojalá se vaya”

Amparo no soporta que Nora le acuse de llevar un doble juego: “No esperaba que me defendiera, pero sí que dijera la verdad”

¡Vuelan los reproches! Gloria echa en cara a Nora su comportamiento: "No quiero una persona al lado como tú"

Por primera vez en el casting de ‘Uno de GH20’, Amparo se ha enfadado y se ha enfadado de verdad. No le ha gustado nada que Nora la acusara de tener doble cara cuando ella todo lo dice a la cara y con buenas formas para evitar los conflictos, y no ha dudado en decírselo a su compañera de casting y desahogarse con Joon y Cristian.

Amparo estaba muy molesta con la actitud de Nora en el tema de Daniella y no ha dudado en decirle que le parecía muy feo lo que había hecho, y que no reconociera que ella había ido a apoyarla cuando regresó rota de la gala. Además, le ha recordado que le estaba echando en cara que pusiera un cubo en la pila cuando ella el primer día estaba lavando su ropa interior en la cocina. Nora no entendía nada y le ha respondido con un: “Si te quieres enfadar porque te dé mi opinión, enfádate”.

“Ojalá se vaya”, ha soltado Amparo muy molesta con ella. Ante la cara de asombro de Joon, la aspirante a concursante de ‘Gran Hermano 20’ ha matizado: “No quiero que se vaya, pero que la gente vea lo que está haciendo. Para brillar ella no necesita quitarle la luz a otra persona”. Joon le ha aconsejado que dejara pasar el asunto “Cada uno es diferente y si ella no lo entiende déjalo, Amparo”, pero ella está muy dolida: “Yo la dejo, pero una persona que me está haciendo daño, yo no la quiero al lado. Me acerqué a ella porque la vi muy mal… No esperaba que me defendiera, pero sí que dijera la verdad…”.

Además, Amparo le ha recordado a Joon que él también sabía que Nora había mentido y que ella se había callado: “Estuvo todo el rato metiendo mierda con Daniella y yo me callé, lo único que hice fue decirle a Daniella que recogiera las cosas que tenía por la casa…”.

Muy tranquilo, Joon le ha aconsejado que dejara al espectador decidir y Amparo le ha dado la razón porque ella no quiere a nadie que la dañe a su lado, pero si ha aceptado su ofrecimiento de remplazarla en la cocina.

Cristian se ha sentado junto a ellos en el jardín y Amparo ha aprovechado para contarle lo sucedido: “Estoy enfadadísima con Nora ¿Te parece bien que se ponga a llorar y no diga la verdad? Ella sabe que yo hablé con la niña… No me gustan los conflictos, pero si me estás diciendo que no ponga un cubo en la pila, es peor que tú lavas tus bragas ahí”.

El joven ha intentado tranquilizarla y le ha dicho que todo el mundo sabe que ella no juega a dos bandos: “Ella ha preferido decir que vas a dos bandos para pisarte, ahí es dónde yo veo la maldad y lo siento, pero no me gusta”. Ambos tienen claro que “No hace falta pisar a nadie para ganar este programa”. Dale al PLAY y escucha la conversación completa.

