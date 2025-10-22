Lara Guerra 22 OCT 2025 - 00:15h.

'Supervivientes All Stars' cada vez es más duro y una de las míticas pruebas de este reality es sin duda la 'Noria Infernal', en la que en esta edición pudimos ver dos apoteósicos concursantes dando todo de ellos para superarla; y esos fueron Miri y Torres. Sin embargo, tras en indudable apoyo de la superviviente durante esta prueba esta quedaba en shock al recibir la nominación del concursante y así se lo expresaba a Carlos en la playa; una forma de pronunciarse que ha sido motivo de imitación para Adara desde el triángulo de fuego.

"Estoy triste, cuando me enteré que Torres me había nominado pensé 'que pena con todo lo que vivimos en la noria'. Él empezó a vomitar y yo le cogía la cabeza...estuvimos 20 minutos los dos. Fue increíble, estábamos los dos y yo le decía 'venga Torres, aguanta'. Me pone muy triste la nominación, creo que podría haber nominado a cualquier persona, para mí la noria del otro día fue un sufrimiento tremendo durante esos minutos y eso a mí como mínimo me unió a él y pensé que fue unión de compañeros de pensar en la fortaleza de ambos", explica Miri a Carlos.

Adara Molinero parodia a Miri en el Triángulo de Fuego: "Estuvimos tan unidos a ella, no puedo creer que me nominara"

Ante esto, él responde que "yo creo que pensó que eras muy fuerte y que te tiene que quitar del medio" y sin dudarlo Miri duda del compañerismo de Torres durante el concurso: "¿Dónde está el compañero, el amigo y el superviviente que ayuda al otro? Vale es tu estrategia, luego no digas que no eres estratega".

Después de ver estas imágenes, Torres se pronunciaba al respecto: "Lo siento si te sentó tan mal. Al llegar a la playa le dije que era muy buena en las pruebas y a estas alturas obviamente una chica tan competitiva pues..." Mientras él se pronunciaba Jorge Javier tenía que interrumpir porque Adara se reía y sin dudarlo se dirigía a la superviviente para conocer qué ocurría.

Adara de manera irónica comienza a imitarla: "Ay lo que sufrimos en la noria...yo animaba a Torres y le decía 'Torres ánimo'. Estuvimos tan unidos a ella, no puedo creer que me nominara". Al acabar, Miri le comenta: "Adara, tú no hiciste esa noria, tía" Jorge Javier se da cuenta de que Torres compartía las risas con Adrara: "Me río porque me hace gracia Adara. Entiendo a Miri, pero es una prueba en la que lo dimos todo pero, no quería decir ". Por último, Miri explica que "no estoy dolida por la nominación en sí, no pasa nada por estar nominada. Después de una noria que vivimos muy dura yo me saco el sombrero porque sé lo que pasamos y no le nomino; entonces cojo y digo 'respect' ante Torres. Me siento triste, no dolida".