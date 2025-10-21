Patricia Fernández 21 OCT 2025 - 23:58h.

Dos concursantes se clasifican al ganar el juego prelíder para luchar por el preciado collar

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' confiesan qué miedo han superado en el reality: "Ha sido durísimo…"

Durante la gala de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' los concursantes se iban a enfrentar a un complicado juego de prelíder, en el que los dos que consiguieran aguantar más tiempo se iban a clasificar para el juego de líder del próximo jueves.

"Es muy duro, de desgaste y de fuerza, vamos a poner a prueba sus abdominales", explicaba Laura Madrueño, que contaba en qué consistía: "Estáis en una estructura sobre el mar que tiene distintos apoyos, van a tener que posicionarse en el más alto y, a medida que yo os vaya indicando, vais a tener que ir cambiando las manos de posición hasta quedar horizontales, en plancha".

Cuando Laura Madrueño daba la señal, todos los concursantes se agarraban al primer apoyo, todos los intentaban con todas sus fuerzas mientras las presentadora iba indicando cuando ir cambiado y que el juego se fuera complicando poco a poco, lo que hacía que algunos fueran cayendo hasta que quedar una durísima batalla entre Tony Spina, Miri Pérez-Cabrero y Rubén Torres.

Los tres se aferraban a poder conseguir llegar al juego del próximo jueves, lo que hacía reaccionar a Jorge Javier Vázquez: "Llevan muchísimos minutos". Y cuando Laura Madrueño les pedía que, además, tenían que levantar una pierna, Jorge Javier no daba crédito: "Esto ya es la leche, un juego agónico, qué pasada".

Rubén Torres y Miri Pérez-Cabrero lucharán por el collar de líder

Pero pasados los 18 minutos, Tony Spina no aguantaba más y caía al agua, lo que dejaba a Rubén Torres y Miri Pérez como los dos concursantes que se disputaran el collar de líder en la gala del próximo jueves de 'Supervivientes All Stars".