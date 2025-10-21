Ana Carrillo 21 OCT 2025 - 18:35h.

La novia de Rubén Torres ha salido en su defensa por nominar a Miri Pérez-Cabrero

Teresa Bass presume de la sorpresa que le ha preparado a Iván González para su reencuentro tras 'Supervivientes All Stars': "Imaginad su cara"

Compartir







Los nominados de esta semana en 'Supervivientes All Stars' son: Rubén Torres, Miri Pérez-Cabrero y Carlos Alba. El grupo decidió con sus votos que los nominados fueran Miri, Carlos y Tony Spina, pero Jessica Bueno, como líder, deshizo el empate a tres y sacó al novio de Marta Peñate de la lista de nominados. Como nominado directo, la ex de Kiko Rivera escogió al bombero.

En las redes sociales, se comentaron bastante las decisiones de la exconcursante de 'Gran Hermano VIP', pero aún más la que había tomado Torres y es que el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' le dio su voto a Miri, que había sido la persona a la que se había unido más en los últimos días y con la que había protagonizado una espectacular noria infernal en la que la chef no dejó de apoyarlo para que no se rindiera y fueran los dos líderes.

Muchos espectadores han criticado a Torres por lo que consideran una traición a Miri. Una de ellas ha sido Rocío Flores, que ha asegurado que es uno de los grandes "falsos" de esta edición y que lo ha demostrado con este voto. Cansada de leer críticas, la novia del bombero, Laura Cantizano, ha salido en su defensa en Instagram, donde ha comentado que cree que es normal que su novio nominase a la amiga de Alejandro Albalá.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las razones que dio Torres para nominarla fue que la veía una rival muy dura y no quería seguir compitiendo con ella: "Son importantes las nominaciones, ya hay que pensar con la cabeza, con Miri me llevo muy bien, pero es una guerrera y tengo miedo a seguir compitiendo a estas alturas con ella y no te sabría decir una persona que tenga nada en contra. Miri por esta razón, es muy buena competidora".

Para Laura, su novia, no es solo por estrategia, sino porque no es amigo de Miri. "Viendo el 'Última Hora' escucho a Miri nombrar a sus amigos antes de las nominaciones de ayer y obviamente no nombra a Rubén porque, aunque se llevan bien, ¡no son amigos!", ha comentado la catalana en sus stories, que justifica así que el bombero la haya nominado.

Laura Cantizano cree que es injusto que le esté "cayendo hate" a su novio. "¡Parece que haya nominado a su madre!", ha exclamado en sus stories, donde ha subrayado que Miri y Torres no son amigos por lo que su novio no ha hecho nada mal nominándola.