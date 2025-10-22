Lara Guerra 22 OCT 2025 - 03:21h.

Carlos Alba y Tony Spina se enfrentan a 'La mesa de las tentaciones' en 'Supervivientes All Stars 2025'

El drama de Jessica Bueno, Miri y Adara, entre gritos y lágrimas, al cortarse el pelo en 'La mesa de las tentaciones': "Mis hijos no me van a reconocer"

Cada vez queda menos para que 'Supervivientes All Stars 2025' ponga su broche final; por ello, una de las tradiciones más ansiadas por la audiencia es que los últimos concursantes se enfrenten a 'La mesa de las tentaciones'. Uno a uno, cada concursante ha tenido que elegir entre disfrutar de su plato favorito, una llamada de sus seres queridos o incluso una videollamada con sus hijos a cambio de un corte de pelo, deshacerse del objeto personal u otro tipo de penitencia que Laura Madrueño ha comunicado a los supervivientes.

Llegado el turno de Carlos Alba, Laura Madrueño le propone un gran y suculento plato de patatas fritas con ketchup a cambio de "quitarte la barba, pero te dejo el bigote. Si te quitas la barba creo que vas a estar cañón, como 10 años menos", a lo que él le confiesa que lleva desde 2019 sin quitársela y que es "mi identidad"; por lo que le pide subir la apuesta.

La presentadora plantea barba y bigote a cambio de un plato abismal de nuggets, y él finalmente acepta zanjando la apuesta con su mano: "¡Llevo seis años sin tocarla! Sin embargo, tras cerrar el trato, Laura asciende aún más sumando una hamburguesa gigante a cambio de "el bigote, la barba que hemos pactado antes más raparte la cabeza". Pese a que él tenía claro que raparse no y pedía otra opción: "Cresta como Tony u otra cosa"

De nuevo la presentadora aumentaba la apuesta con algo de lo más preciado: "Te planteo quitar el bigote, la barba y raparte si a cambio de todo eso haces una videollamada con tu mujer". Segundos han faltado para que el concursante aceptara sin dudarlo: "Me rapo".

La llamada de Sandra, la mujer de Carlos

"Carlos amor mío, tenía muchas cosas que decirte. Te quiero y mil veces te quiero. Lo estás haciendo estupendamente, eres un tío de los pies a la cabeza. Eres increíble como persona, tienes un corazón que no te cabe en el pecho y escúchame; no te preocupes por nada porque eres el mejor superviviente con diferencia", comienza su mujer.

Continúan las palabras de Sandra a su marido: "Te adoro y estoy deseando darte un beso y estar todos juntos en familia. Queda muy poquito y es increíble todo lo que estás haciendo. Te quiero con locura y soy la tía más feliz del mundo de ver cómo te estás comportando; eres un gran superviviente. Le doy gracias a Dios por haberte conocido y por haber pasado junto a ti estos 16 años". Entre lágrimas y mucha emoción, Te echo mucho de menos, Sandra. Te quiero y tengo muchas ganas de veros. Estás guapo y lo eres de todas las maneras".

Depilación y taparrabos: las penitencias de Tony Spina

En el turno de Tony Spina sin saber siquiera que tentación le esperaba sobre la mesa Laura Madrueño ya le plantea hacerle la cera por las axilas a lo que él mientras se mira el pelo que tiene confiesa que "me depilé una vez con 13 años y tenía fuego en las piernas. Sangré y todo...un dolor...". Tras esto, la presentadora le ofrecía un gran plato de pasta carbonara "con el que llevas soñando desde que entraste aquí".

Sin embargo, de primeras el concursante sugería otras zonas como la nariz para quitarse el pelo, por lo tanto en ese momento, Laura le ofrecía arroz con leche por "depilarte las axilas y además vivir en taparrabos hasta la gala del jueves". Ante estos dos beneficios, finalmente Tony acepta: "Lo tenemos".

Tras esto, el superviviente se colocaba sobre una camilla y Jessica bueno era la encargada de hacerle la depilación: "Primero una eh. Dios, avísame", pronunciaba entre gritos mientras la concursante daba los tirones a las tiras de cela. Por último, el marido de Marta Peñate se colocaba tras el biombo para ponerse el taparrabos con el que estará hasta la gala del próximo jueves y confesaba: "Se me salen los huevitos por los lados", a la vez que avanzaba dando saltos para enseñar su nuevo look.

Sin embargo, esto no es todo, Madrueño le proponía algo más: "Te propongo que ese plato de pasta tenía muy buena pinta, pero tengo otro enorme. Que te parece si te comes los dos para llevarlos a la playa más el arroz si nos dejas hacerte una cresta". El superviviente plantea que si es con otro sabor diferente acepta, a lo que la presentadora le cambia el segundo plato por un trozo de tarta; y el finalmente dice "me estoy dejando la piel en todo, pues ya de perdidos al río".