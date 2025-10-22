Patricia Fernández 22 OCT 2025 - 02:11h.

Así se han enfrentado Jessica Bueno, Miri Pérez-Cabrero y Adara Molinero a 'La mesa de las tentaciones'.

'La mesa de las tentaciones' llegaba a Honduras durante el 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie', en una noche de salvación, para poner al límite a los concursantes, hasta dónde eran capaces de negociar con Laura Madrueño y qué penitencias aceptar.

Jessica Bueno era la primera en llegar a la mesa, donde Laura Madrueño le explicaba que su penitencia tenía que ver con cortarse el pelo. Si quería un plato de arroz con leche y una hamburguesa gigante tenía que cortarse hasta 25 centímetros su melena. Muchas dudas y lágrimas de la superviviente mientras se pensaba si hacerlo o no: "Es muy sagrado para mí, es mucho". Aunque llegaba a tomar la decisión de quedarse con la comida y dar la mano de nuestra presentadora para aceptar el trato: "Había prometido que no iba a cortármelo".

El corte de pelo de Jessica Bueno

Jessica Bueno se sentaba en la silla para que Laura Madrueño cogiera las tijeras, mientras pasaba un mal rato: "Estoy loca, mi pelo... Por favor, ten cuidado. Ay Dios mío, me voy a ir de aquí feísima, ya voy llena de picaduras y ahora llena de trasquilones. Córtamelo recto, pero no me cortes más".

Laura Madrueño reaccionaba al verla: "¿Puedes estar más ideal? Estás guapísima, te lo digo de verdad". Mientras ella no paraba de llorar: "Lo que hace el hambre". Pero el sofoco lo paliaba algo cuando daba el primer bocado de la hamburguesa, aunque volvía a disgustarse después de pensar lo que había aceptado: "Menos mal que no me veo en el espejo, no lo hubiera hecho. Mis hijos cuando me vean van a decir: '¿Tú quién eres?'. Algo ante lo que Laura Madrueño le decía unas palabras de ánimo: "No digas eso, estás bellísima, ¿sabes lo orgullosos que están tus hijos de ti después de 50 días aquí?"