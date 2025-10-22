Patricia Fernández 22 OCT 2025 - 00:35h.

Uno de los tres nominados sale de la lista definitiva y queda un duelo para la expulsión

Rubén Torres, Carlos Alba y Miri Pérez-Cabrero fueron los tres concursantes señalados como nominados el pasado domingo, después de que Jessica Bueno tuviera un papel fundamental en esta lista definitiva, y durante la gala de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' uno de ellos iba a convertirse en el primer salvado por la audiencia.

En la ceremonia del barro, con el machete en mano, Laura Madrueño cortaba la primera cuerda, que era la de Rubén Torres, el que continúa nominado y quería decir algo ante esto: "Voy a seguir luchando hasta el día que me vaya, espero sintiendo el apoyo de todo el mundo, me quiero quedar pase lo que pase porque disfruto este reality como el que más".

Miri Pérez-Cabrero, primera salvada de la expulsión de esta semana

Entre Carlos Alba y Miri estaba la salvación de la noche. Sus compañeros se posicionaban sobre cuál preferían que se salvase y, tras esto, Laura Madrueño entonaba el "segundo superviviente que continúa nominado y se enfrenta este jueves a la salvación definitiva es...", hasta cortar la cuerda de Carlos Alba, al que le caía el barro y, por tanto, Miri Pérez-Cabrero se convierte en la primera salvada de la semana.

La concursante estallaba de felicidad al saber que ya no está en peligro esta semana: "Voy a seguir luchando por mi familia, mis amigos, por vosotros, por todos los que estáis votando, estoy muy contenta, gracias". y Jorge Javier Vázquez le preguntaba algo: ¿Quieres que te pongamos un poquito del himno de España para celebrarlo?". Lo que esta afirmaba y entonaba un "viva la Casa Real, viva la Infanta Elena, viva Froilán, viva España y la gente que me ha votado".