La excampeona del reality nos contó quién le gustaría que gane el concurso si no triunfa su marido, Tony Spina

Marta Peñate ha sido una de las defensoras más vehementes que ha tenido esta edición de 'Supervivientes All Stars'. No es para menos, el defendido era su marido, por el que la colaboradora tiene verdadera devoción. Ya nos lo había anticipado antes del inicio del programa: "Sufro más las críticas a Tony que a mí misma", nos dijo, y esto se comprobó en los incontables conflictos que tuvo por respaldar a su pareja.

Así que no hay dudas que si tuviera que elegir a un favorito para ganar esta edición de 'Supervivientes All Stars' ese sería Tony Spina. Lo que queríamos saber era algo más: si no gana Tony, ¿quién te gustaría que se lleve la corona? Lejos de caer en lugares comunes como que su marido es el único posible triunfador, Marta nos ha dicho de frente y sin dudarlo quién es ese participante que le parece merecedor del máximo premio. ¡Dale Play para enterarte!

Marta Peñate, sobre la boda en España y la luna de miel

Esta edición de 'Supervivientes All Stars' tuvo muchos hitos y uno de ellos fue sin dudas el viaje de Marta Peñate a Honduras para cumplir una misión: debía anunciar la unificación de las playas. Pero durante su estadía en la isla también tuvo su momento protagónico: se casó con Tony frente a todos sus compañeros de reality.

En su paso por la alfombra roja de los GenZ Awards, que se entregaron anoche en Madrid, la colaboradora nos contó cuáles son sus planes de luna de miel y qué problema tienen a la hora de dar el sí quiero ante las autoridades españolas, algo que se está posponiendo demasiado para su gusto.

El favorito de Marieta para ganar 'Supervivientes All Stars'

Otra influencer que estuvo presente en los premios GenZ fue Marieta. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' y de 'Supervivientes' es una voz autorizada a la hora de evaluar el concurso actual en el reality más extremo de la televisión. Es por eso que le preguntamos quién de los que todavía están en carrera debería alzar el premio máximo. Y lo llevaba claro. Para conocer a su favorito, dale play al vídeo.