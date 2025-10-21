La hija de Ortega Cano se enfrentó a Jessica Bueno en una de las expulsiones más igualadas de la edición

Los colaboradores opinan en exclusiva para esta web sobre el veredicto del público: Marta López celebra la decisión, mientras Frigenti y Nicolás discrepan y analizan las razones, ¡dale play!

Compartir







La expulsión de Gloria Camila Ortega en 'Supervivientes All Stars' ha sido una de las más ajustadas y comentadas de la edición. La hija de José Ortega Cano se batía en duelo con Jessica Bueno, su gran apoyo en la isla, en una noche cargada de emoción, lágrimas y récord de votaciones. Finalmente, la audiencia decidió salvar a Jessica, dejando a Gloria fuera del concurso y provocando un terremoto de reacciones tanto dentro como fuera de los cayos.

En exclusiva para esta web, Marta López, Miguel Frigenti y Miguel Ángel Nicolás han dado su opinión sobre la inesperada expulsión… y lo cierto es que no todos están de acuerdo.

Marta López fue la m�ás contundente y celebró abiertamente la decisión del público, dejando claro que, a su juicio, la salida de Gloria era más que merecida. Frente a ella, Miguel Frigenti ofreció una lectura analítica, reconociendo que la concursante había hecho un buen papel, pero apuntando a ciertos comportamientos que podrían haberle costado caro en las últimas semanas. En cambio, Miguel Ángel Nicolás se mostró sorprendido y decepcionado por su marcha, defendiendo la evolución de Gloria y asegurando que se ha ganado el cariño de una parte del público que no la conocía así.

Lo cierto es que la expulsión llega en un momento clave del 'All Stars', cuando los vínculos emocionales y las alianzas pesan más que las estrategias. La amistad entre Gloria y Jessica Bueno se había convertido en uno de los ejes emocionales del programa: dos concursantes muy diferentes que, contra todo pronóstico, se apoyaron en los momentos más duros de la convivencia. Su despedida en la palapa fue una de las más sentidas de la edición y, según muchos espectadores, reflejó el lado más humano de ambas.

Lo mismo ha ocurrido entre los colaboradores, que en nuestro vídeo exclusivo analizan los motivos por los que el público ha podido cambiar su percepción de ella y cómo su salida puede alterar la dinámica del reality. Dale play y descubre quién celebra la expulsión, quién la lamenta y quién cree que Gloria Camila podría haber llegado a la final.

Las amistades más fuertes de 'Supervivientes All Stars': "Creo que allí hay muy pocos amigos", dicen los colaboradores

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Después de más de un mes de convivencia extrema, los supervivientes empiezan a mostrar su verdadera cara y las amistades se ponen a prueba. Pero ¿quiénes mantienen una verdadera amistad en la isla? Eso es precisamente lo que quisimos saber al preguntar a los colaboradores del programa. Suso Álvarez estaba a punto de soltar su opinión cuando, de repente, vio pasar a Terelu por los pasillos de Mediaset. Sin pensarlo dos veces, decidió meterla en el lío y le lanzó la pregunta directamente. La respuesta de Terelu no dejó lugar a dudas: "Creo que allí hay muy pocos amigos". Pero entre tanta competencia, sí destacó una relación por encima del resto: la de Jessica Bueno y Gloria Camila, a la que define como la "más constante". Suso le dio toda la razón a su compañera, aunque después la cosa derivó en un momento de lo más surreal cuando le preguntó: "¿Qué tal me ves de reportero?". ¡Dale play al vídeo para descubrir el divertido momento!