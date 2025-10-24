Ana Carrillo 24 OCT 2025 - 17:52h.

Alexia Rivas y Miguel Frigenti han revelado quién quiere que se convierta en la ganadora de esta edición

Sofía Suescun se moja y revela a quién quiere ver ganando 'Supervivientes All Stars'

Se acerca la gran final de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars': será el jueves 30 de septiembre en directo y la presentará Jorge Javier Vázquez. Antes, habrá otras dos citas importantes: el domingo se producirá el traslado de los concursantes a Cayo Paloma durante 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda y el martes se celebrará la semifinal.

Todavía no se conocen los nombres de todos los finalistas, pues queda una expulsión crucial antes. Ya hay dos finalistas: Miri Pérez-Cabrero por ganar el collar de líder y Tony Spina porque la chef lo sacó de la lista de nominados para darle "una tregua" tras tantas semanas nominándole. Los otros dos finalistas serán las personas a las que la audiencia más apoye en la nominación de esta semana entre Adara Molinero, Jessica Bueno y Rubén Torres.

Los espectadores ya tienen claro en líneas generales su favorito para hacerse con la victoria, como también lo tienen los colaboradores, que se van mojando en las redes sociales tras cada gala. Alexia Rivas y Miguel Frigenti han querido posicionarse en la red social X, donde han revelado que su ganadora es Miri. "Ojalá gane Miri. Es una jabata y no le hace falta burlarse y denigrar a los demás para brillar", ha tuiteado la periodista.

"No sé si ganará, porque no siempre gana el mejor concursante, pero esta edición será recordada como la edición de Miri", ha sentenciado Frigenti.