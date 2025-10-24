Ana Carrillo 24 OCT 2025 - 17:24h.

La recta final de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' es inminente: el domingo se producirá en 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda el traslado de los concursantes a Cayo Paloma para que vivan allí los últimos días de concurso, el martes será la semifinal y el jueves la gran final, presentadas ambas por Jorge Javier Vázquez.

Por el momento, ya hay dos finalistas: Miri Pérez-Cabrero como líder y Tony Spina, al que la chef quiso "dar una tregua" tras tantas semanas nominándole, por lo que la lista de nominados actual está conformada por Jessica Bueno, Rubén Torres y Adara Molinero, cuyos fandoms ya han empezado a pedir el voto para ellos en las redes sociales.

Ha sido en Instagram donde la familia de Miri ha compartido un vídeo que la amiga de Froilán dejó grabado antes de irse a Honduras. En él, comenta con su padre, Eduardo Pérez-Cabrero, los motivos por los que cree que se merece ser la ganadora: "Creo que puedo ganar porque soy honesta, me he preparado, me lo tomo en serio".

En la zona de comentarios, Sofía Suescun ha comentado que le gustaría que Miri fuera la ganadora y ha revelado que le encanta el papel de Eduardo, que ejerce como su defensor en plató además de ser la persona que aparece con la chef en todos los vídeos que dejó grabados antes de irse: "Yo quiero a Eduardo como padre en otra vida".

Es así cómo la exparticipante de la primera edición ha mostrado su simpatía por la chef, que también ha recibido un comentario bonito de Noel Bayarri, que la ha calificado como "la mejor".