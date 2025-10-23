Supervivientes 23 OCT 2025 - 23:25h.

Una "emocionante expulsión", una mudanza a 'Cayo Paloma'... ¡estas son las fechas claves que están por llegar en 'Supervivientes All Stars'!

Rubén Torres se enfrenta a 'La mesa de las tentaciones' y acaba con un radical cambio de look: ¡se rapa las cejas, el pelo y la barba!

No queda nada para que 'Supervivientes All Stars 2' llegue a su fin y Jorge Javier Vázquez ha desvelado durante la gala de este jueves emitida en Telecinco las últimas fechas importantes a tener en cuenta, en donde entran las últimas nominaciones, la semifinal... ¡y la gran final! Además, tendrá lugar una mudanza de los concursantes a otra playa, en donde sobrevivirán ahí hasta su regreso a España.

Jorge Javier Vázquez ha comenzado el programa con el notición que todos estaban esperando: "¡Atención!". Ha sido en ese preciso momento cuando ha detallado las fechas más importantes de la edición y el contenido de ellas, lo que se traduce ya en la recta final del programa más extremo de la televisión y uno de los tramos más apasionantes del reality:

Domingo, 26 de octubre de 2025: Mudanza a 'Cayo Paloma' , en 'Supervivientes All Stars 2: Conexión Honduras'

de 2025: , en 'Supervivientes All Stars 2: Conexión Honduras' Martes, 28 de octubre de 2025: la SEMIFINAL , en 'Supervivientes All Stars 2: Tierra de Nadie'

de 2025: la , en 'Supervivientes All Stars 2: Tierra de Nadie' Jueves, 30 de octubre de 2025: la GRAN FINAL, en 'Supervivientes All Stars 2'

Un momento icónico en 'Supervivientes All Stars'

En cuanto la mudanza a 'Cayo Paloma' que tendrá lugar este domingo en la gala presentada por Sandra Barneda, Jorge Javier Vázquez se ha referido a esa fecha que está por llegar tan importante como un momento "icónico": "Ahí sobrevivirán hasta su vuelta a España".

Además, posteriormente tendrá lugar la "emocionante" semifinal, el martes 28 de octubre, con una "expulsión muy emocionante", para acabar con la gran final el jueves 30 de octubre desde Honduras: "Allí conoceremos al ganador o ganadora de esta edición".