Logo de telecincotelecinco
Logo de SupervivientesSupervivientes
All Stars
Recta final 'Supervivientes All Stars'

La gran final de 'Supervivientes All Stars' ya tiene fecha: todo lo que tienes que saber del último tramo de la edición

La gran final de 'Supervivientes All Stars' ya tiene fecha: todo lo que tienes que saber del último tramo de la edición
Estas son las fechas clave del tramo final de 'Supervivientes All Stars 2'telecinco.es
Compartir

No queda nada para que 'Supervivientes All Stars 2' llegue a su fin y Jorge Javier Vázquez ha desvelado durante la gala de este jueves emitida en Telecinco las últimas fechas importantes a tener en cuenta, en donde entran las últimas nominaciones, la semifinal... ¡y la gran final! Además, tendrá lugar una mudanza de los concursantes a otra playa, en donde sobrevivirán ahí hasta su regreso a España.

Jorge Javier Vázquez ha comenzado el programa con el notición que todos estaban esperando: "¡Atención!". Ha sido en ese preciso momento cuando ha detallado las fechas más importantes de la edición y el contenido de ellas, lo que se traduce ya en la recta final del programa más extremo de la televisión y uno de los tramos más apasionantes del reality:

PUEDE INTERESARTE
  • Domingo, 26 de octubre de 2025: Mudanza a 'Cayo Paloma', en 'Supervivientes All Stars 2: Conexión Honduras'
  • Martes, 28 de octubre de 2025: la SEMIFINAL, en 'Supervivientes All Stars 2: Tierra de Nadie' 
  • Jueves, 30 de octubre de 2025: la GRAN FINAL, en 'Supervivientes All Stars 2'

Un momento icónico en 'Supervivientes All Stars'

En cuanto la mudanza a 'Cayo Paloma' que tendrá lugar este domingo en la gala presentada por Sandra Barneda, Jorge Javier Vázquez se ha referido a esa fecha que está por llegar tan importante como un momento "icónico": "Ahí sobrevivirán hasta su vuelta a España".

PUEDE INTERESARTE

Además, posteriormente tendrá lugar la "emocionante" semifinal, el martes 28 de octubre, con una "expulsión muy emocionante", para acabar con la gran final el jueves 30 de octubre desde Honduras: "Allí conoceremos al ganador o ganadora de esta edición".

Temas