Patricia Fernández 26 OCT 2025 - 23:27h.

Sandra Barneda muestra las imágenes en la 'tablet' a los dos exsupervivientes en el plató

'La isla de las tentaciones' llega muy pronto a Telecinco y Sandra Barneda adelantaba algo desde el plató de 'Supervivientes All Stars': "Todos queréis saber más sobre la novena temporada, tengo una noticia, la gran pregunta que todos os estáis haciendo, que es cuándo, mañana va a tener respuesta".

Sandra Barneda pedía atención en plató para hablar de 'La isla de las tentaciones': "El despertar de la tentación, este año os aseguro que arrasa con todo, vamos a vivir algo histórico, tengo aquí esta 'tablet' y sabéis que esto significa mucho en 'La isla de las tentaciones".

La presentadora explicaba el significado de esto: "Dos personas que están en este plató van a ser las únicas que van a ver un adelanto de lo más fuerte que va a pasar en esta novena temporada que estamos a punto de estrenar".

Y comunicaba que los elegidos para poder ver esto eran Gloria Camila e Iván González: "Sois las únicas personas en el mundo que van a ver las imágenes más fuertes de esta novena temporada".

Gloria Camila e Iván González ven imágenes de la novena temporada de 'La isla de las tentaciones'

Con un "hay imágenes para vosotros", las imágenes comenzaban a mostrarse en la tablet y ambos no podían contener las reacciones al ver todo esto. "Van a flipar", adelantaba Iván González, lo que confirmaba la propia Gloria: "Yo estoy flipando"

Tras poder ver este contenido, Sandra Barneda pedía a ambos que dijeran en dos palabras lo que habían podido ver. "Único e impactante", decía Gloria Camila eván González aseguraba estar alucinado: "De verdad, ha habido una cosa que es lo que más me ha impactado porque creo que nunca ha sucedido en 'La isla de las tentaciones', van a flipar".