26 OCT 2025

Carlos Alba salió expulsado en la pasada gala frente a Rubén Torres en una frenética noche que nos dejó absolutamente de todo. El chef y empresario ha leído la carta de su 'yo del futuro' que escribió antes de empezar el concurso y ha hecho balance sobre lo que le ha ocurrido, en comparación a lo que plasmó en esa carta hace ya más de un mes, cuando todavía no se había sumergido en el reality más extremo de la televisión.

El exconcursante de 'Supervivientes All Stars' comentaba en aquel entonces lo siguiente: "Sabes que qué bonito es conseguir siempre lo que nos proponemos siempre. Qué gracioso saber que te estoy escribiendo y espero que hayas superado tus miedos y lo que no pudiste terminar", a lo que Carlos Alba ha dado gracias a haber salido del concurso por una expulsión y no "por una lesión". "Qué grande eres. Recuerda siempre: Dios nos dio esta segunda oportunidad para disfrutar al máximo de la vida", continúa la carta.

Además, Carlos Alba mencionaba en su carta lo siguiente, algo que al leerlo al chef se le ha entrecortado la voz: "Y lo más importante: hacer ver a muchas personas que, como yo, pasamos por una intervención de vida o muerte y aquí seguimos", pone en la carta, ante lo que Carlos Alba ha confesado que es "un orgullo" haber representado a todas esas personas que han pasado por lo mismo que él y que hace no mucho comentaba en el programa, abriéndose como pocas veces lo había hecho hasta entonces.

La bonita reflexión de Carlos Alba en 'Supervivientes All Stars'

Por último, también mencionaba en su carta a sus tres personas más queridas y que siempre han estado a su lado: "Papá, Bambi y Lolo te protegen siempre desde el cielo", escribía Carlos Alba, a lo que el chef ha desvelado que en los Cayos Cochinos encontró tres estrellas que hacían que "se levantara por las noches y pensara en ellos".

"Qué bonito la vida, qué bonito volver a nacer y qué bonito disfrutar de esta experiencia, para mí y para toda la gente que haya podido disfrutar conmigo", ha subrayado el ya exconcursante de 'Supervivientes All Stars'.

Carlos Alba se reencuentra con su maleta

Además, el cocinero se ha reencontrado con su maleta, esa maleta en donde guardó todo con lo que llegó a Honduras en sus primeros días y que tuvo que dejar al comenzar la aventura. La emoción ha sido total por parte del exconcursante, que ha olido cada prenda y ha cogido cada objeto de valor muy aliviado de volver a tenerlos en su poder: "¡Mi perfume!". A su vez, se ha puesto ropa que le quedaba pequeña antes de 'SV' y que ahora le queda 'como anillo al dedo', como unos pantalones y unas camisas hawaianas: "¡De categoría!".

Por último, ha pronunciado unas palabras de agradecimiento: "Triste por irme en la recta final para casa. Pero me gustaría agradecer a toda la gente que me ha apoyado. Lo que estáis viendo es la auténtica verdad. ¡Estoy deseando volver a mi vida normal! Besos".