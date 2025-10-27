Todos los usuarios de la plataforma de contenidos de Mediaset España podrán verlo de manera gratuita

Sandra Barneda nos cuenta todos los secretos y novedades de 'La isla de las tentaciones 9': "Esta edición es delirante"

El próximo lunes 3 de noviembre, llega a Telecinco la novena temporada de 'La isla de las tentaciones'. De la mano de Sandra Barneda, la nueva edición aterriza para emitirse tres veces a la semana: lunes, martes y miércoles. Los lunes ofrecerá un programa con su duración habitual y los martes y los miércoles la narración de la experiencia continuará en la franja de access prime time.

La narración en Telecinco de la intensa experiencia que vivirán las parejas se verá completada con 'El Debate de las Tentaciones', programa que Mediaset Infinity emitirá en exclusiva los viernes y que se verá en abierto para todos los usuarios de la plataforma de contenidos de Mediaset España.

Conducido por Sandra Barneda

De la mano de Sandra Barneda, el espacio, que ofrecerá su primera entrega el viernes 14 de noviembre, ofrecerá a los seguidores del formato material inédito de la experiencia y avances exclusivos y contará con la participación de los grandes protagonistas de la edición y las valoraciones de un equipo de colaboradores.

La plataforma, además, estrenará este martes 28 de octubre la segunda y última entrega de 'Rumbo a La Isla de las Tentaciones', programa que presentará en detalle a las cinco parejas de la novena edición, dará a conocer sus entornos familiares y mostrará los preparativos de su viaje y su llegada a República Dominicana. Por último, el espacio ofrecerá un avance de los momentos que marcarán la edición.

La cobertura digital de la edición contará también con los contenidos más destacados en video que ofrecerán Telecinco.es y las redes sociales del formato, que cuentan con más de 4 millones de seguidores.