Desde los GenZ Awards, Borja González, ganador de 'Supervivientes', y su pareja, Ana López, analizan el tramo final del 'All Stars' entre risas, complicidad y mucha naturalidad, ¡dale play!

Borja González desvela que no pudo comprar su casa con el premio de 'Supervivientes'

"Él me pica diciéndome que no aguantaría ni un día en la isla… y así es como me entran las ganas de ir", nos dijo entre risas Ana López, pareja de Borja González, durante su paso por los GenZ Awards 2025. La pareja valenciana acaparó flashes y miradas en la alfombra del evento, donde se mostraron más enamorados, cómplices y radiantes que nunca tras un año que ha cambiado sus vidas por completo.

Borja, que se proclamó ganador de ‘Supervivientes 2025’, reapareció junto a Ana y no dudó en hablar con nosotros sobre ‘Supervivientes All Stars’, cuya final está a la vuelta de la esquina. El valenciano, que sabe mejor que nadie lo que supone sobrevivir en las duras condiciones de Honduras, se mojó al opinar sobre los concursantes que continúan en la isla y dejó claro que sigue muy pendiente de todo lo que ocurre en el reality.

Pero si Borja habló con la seguridad de quien ha vivido la experiencia en primera persona, Ana se llevó gran parte del protagonismo. Su reacción, cuando le preguntamos si se atrevería a seguir los pasos de su pareja y embarcarse en la aventura más extrema de la televisión, fue tan sincera como inesperada… y arrancó más de una carcajada.

La entrevista, en exclusiva para esta web, mostró a una pareja relajada, divertida y muy natural. Entre bromas, piques cariñosos y alguna mirada cómplice, dejaron ver la conexión tan especial que mantienen tras participar en la séptima edición de 'La isla de las tentaciones', el nacimiento de su hijo, Luca, que se ha convertido en el centro de sus vidas, y la histórica victoria de Borja en 'Supervivientes'.

Su paso por los GenZ Awards 2025 no pasó desapercibido: Borja y Ana demostraron que, lejos de los focos y las redes, siguen siendo una de las parejas más queridas y seguidas del universo de 'La isla de las tentaciones'. Él, orgulloso y agradecido por todo lo vivido; ella, espontánea y cercana.

Con ‘Supervivientes All Stars' a punto de cerrar su edición más intensa, las palabras de Borja han despertado curiosidad entre los fans del formato. ¿A quién apoya el ganador de 'Supervivientes 2025' en esta gran final? ¿Y qué dijo exactamente Ana cuando le planteamos si se atrevería a ir a la isla? Dale play y descúbrelo, en exclusiva.

Borja González recuerda el momento en el que se proclamó ganador de 'Supervivientes'

Con la sonrisa todavía intacta, durante la presentación de 'Supervivientes All Stars' en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, Borja nos contó que el momento en el que fue proclamado vencedor le resultó tan impactante que ni siquiera pudo saborearlo en condiciones. "En el momento no sabía ni dónde estaba, no lo disfruté bien del todo. Al revivirlo se me pone la piel de gallina", aseguró. Para él, la experiencia no solo supuso un reto físico y mental, sino que se convirtió en un recuerdo imborrable: "Después del nacimiento de mi hijo, ha sido el mejor día de mi vida". ¡Dale play al vídeo y descubre qué más recuerda el ganador de 'Supervivientes 2025'!