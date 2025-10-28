Pedro Jiménez 28 OCT 2025 - 20:00h.

Tras conocer a las cinco parejas de 'La isla de las tentaciones 9', es la hora de despedirse de sus familiares y el último 'Rumbo a La isla' que Mediaset Infinity ha emitido este martes nos ha dejado un momento de tensión a cargo de Nieves, pareja de Lorenzo. Y es que este último es muy celoso y la desconfianza que siente hacia su pareja es una realidad, algo que antes de partir hacia República Dominica ha dejado claro, provocando que la joven de 22 años estalle por completo.

Antes de nada, Lorenzo se ha abierto ante sus hermanas sobre esta aventura que está a punto de vivir: "Siempre he sido una persona que no se puede estar quieto, siempre tengo que hacer cosas nuevas y esta es la oportunidad perfecta", ha dicho Lorenzo, provocando que una de sus hermanas le aconsejase que "mantenga la mente fría, que no saque conclusiones precipitadas y piense en los planes de futuro que tiene con su pareja".

Pero el participante de 30 años tiene muchas ganas de afrontar esta aventura y sabe que acude para saber que tanto Nieves como ella están hechos el uno para el otro. Pero no esconde que, a pesar de que en él mismo confía al 100%, en "ella un poco menos": "Por eso vamos". Además, hay que recordar que ambos tienen entre ceja y ceja celebrar una boda más pronto que tarde, algo de lo que no se quieren olvidar.

Tras este primer intercambio de palabras de Lorenzo con sus dos hermanas, se han reencontrado con Nieves y su madre, para mantener un último encuentro antes de comenzar la gran aventura. Una vez todos juntos, ha sido la propia madre de Nieves quien ha confesado que se fía de su yerno al 100%, mientras que de su hija al 99,9%, "un poquito menos". Algo que Lorenzo ha refrendado: "Mi hermana piensa lo mismo".

Nieves estalla ante los familiares

Al notar esa desconfianza hacia ella a nivel general, Nieves ha estallado, señalando lo siguiente: "Estoy quedando yo aquí... yo confío en mí. Lo que no confío en mí es en cómo voy a ser capaz de llevar la situación. Pero lo que sí confío al 100% es que yo estoy enamorada de mi pareja y, a no ser que él haga lo más grande y se le vaya la olla, yo no me voy a desenamorar de él por ir a una isla y que vengan a tentarme", ha apuntado una Nieves que confiesa que es algo que ya ha hablado con él, el hecho de "ver a gente guapa y que nos encajen en todo... pero yo estoy muy segura de lo que siento por ti".

"Yo confío más en mí que en ti, obviamente. Para una persona que confía en mí soy yo misma. Porque vamos, la porra está en contra mía", le ha dicho Nieves a su pareja Lorenzo, que se ha ido poniendo cada vez más tensa. Una de las hermanas de Lorenzo le ha pedido que controle "su impulsividad y el carácter", que es eso por lo que las porras van en contra de ella. Por último han mencionado esa boda que tienen pendiente celebrar en un año, cuando salgan de 'La isla de las tentaciones 9'.