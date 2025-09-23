Así opinan los colaboradores sobre el supuesto affaire de Miri Pérez- Cabrero y Froilán: "Está jugando con..."

Nos colamos en el plató de 'El tiempo justo' para conocer qué opinan sus colaboradores sobre el supuesto affaire entre Miri y Froilán… y sus respuestas no dejan indiferente a nadie, ¡dale play!

Además, Kike Calleja: "Miri me confesó que seguía pensando en Froilán"

Compartir







El supuesto affaire entre Miri Pérez-Cabrero y Froilán sigue generando titulares mientras la concursante continúa su aventura en 'Supervivientes All Stars'. Tras aquellas imágenes de ambos en actitud cariñosa en Ibiza, Carmen Borrego desveló en exclusiva en la parte previa del reality que emite Mediaset Infinity que entre ellos “ha habido mucho más”. Según la colaboradora, se vieron en numerosas ocasiones este verano y en algunos encuentros "hubo algo más que amistad".

Su padre y defensor en plató, Eduardo Pérez-Cabrero, mantiene otra versión. Afirma que entre su hija y el sobrino del rey solo existe "una relación fantástica de amistad", aunque admite que "siempre hay una pequeña cortinilla" que podría dejar espacio a que, en el futuro, surja algo más.

Para conocer cómo se vive este revuelo desde fuera, nos hemos colado en el plató de 'El tiempo justo'. César Muñoz apuntó en exclusiva para esta web que la verdadera carpeta está en Honduras y que se llama Alejandro Albalá. Belén Rodríguez, en cambio, interpretó que Miri está jugando con la ambigüedad y alimentando un triángulo sentimental que siempre funciona en televisión. Y Alexia Rivas matizó que Miri y Froilán se conocen desde hace tiempo, que incluso podrían haberse liado porque son jóvenes y solteros, aunque dejó claro que, si ocurrió, ella preferiría que no lo contaran. Dale Play y entérate de sus opiniones en exclusiva.

Con la concursante centrada en su supervivencia en Cayos Cochinos, el debate sigue más vivo que nunca en los platós. Y mientras dentro de la isla la atención se dirige a su complicidad con Albalá, fuera continúa la incógnita sobre cuál es la verdadera naturaleza de su relación con Froilán.

Los colaboradores de 'Supervivientes All Stars' revelan a qué concursante darían un consejo secreto

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

‘Supervivientes All Stars’ no solo se vive intensamente en Honduras, también en el plató. Los colaboradores del programa, siempre dispuestos a analizar cada movimiento de los concursantes, han dejado al descubierto un costado inesperado: si tuvieran que elegir a un participante para darle un consejo secreto, ¿a quién se lo darían y qué le dirían? En exclusiva para esta web, Makoke, Miguel Frigenti y Alejandro Nieto han desvelado cuáles serían sus consejos más íntimos para los supervivientes que actualmente luchan por la victoria en Honduras. ¡Dale Play!