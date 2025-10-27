Patricia Fernández 27 OCT 2025 - 03:35h.

El salvado se convierte en finalista de Supervivientes All Stars y se une a la lista con Miri Pérez y Tony Spina

Tony Spina, a lágrima viva al hablar de la paternidad en su 'puente de las emociones': "Es algo que me duele por Marta"

'Supervivientes All Stars': Conexión Honduras' iba a vivir una noche de muchas emociones, en las que Miri Pérez-Cabrero y Tony Spina iban a descubrir que ya son finalistas de esta edición y un tercero iba a sumarse a ellos, el que se salvara de entre Adara Molinero, Rubén Torres y Jessica Bueno de la expulsión.

Miri se convertía el pasado jueves en la primera finalista de la edición al conseguir collar de líder y ella convertía, sin saberlo, a Tony Spina en el segundo que se unía a esta lista cuando decidía no meterle en la lista de nominados, pero ellos no sabían nada sobre esto y ambos lo iban a descubrir tras 'El puente de las emociones' al que se iban a enfrentar en esta noche dominical de 'Supervivientes All Stars'.

La reacción de Miri y Tony Spina de que son finalistas de 'SV All Stars'

Miri era la primera en subirse al puente, la que hablaba de su infancia, cómo vivió la separación de sus padres y mucho más sobre su vida. Y al terminar, Sandra Barneda le comunicaba que se ya es finalista del reality, lo que aseguraba que le hacía muy feliz: "El año pasado me preparé muchísimo y me quedé a las puertas, me hacía mucha ilusión volver, me he abierto en canal, ver que el esfuerzo, la constancia y la disciplina se premia..."

Como también hacía muy feliz a Tony Spina esta noticia, que tras sincerarse y romperse por completo en su puente, las lágrimas volvían a brotar cuando se enteraba de esto: “Muchas gracias, de verdad, quiero estar aquí y llegar lo más lejos posible, gracias a vosotros que me lo habéis permitido, os quiero".

Tras esto, faltaba un superviviente más por sumarse a la lista de finalistas y estaba entre los tres nominados de esta semana, lo que iban a descubrir tras la ceremonia del barro.

Jessica Bueno se convierte en la salvada y en la tercera finalista

Laura Madrueño cortaba la primera cuerda y era la de Rubén Torres, lo que dejaba a un duelo entre Jessica Bueno y Adara Molinero la salvación de la noche. "La segunda superviviente que continúa nominada y se enfrentará a Torres en la expulsión definitiva en esta recta final de 'Supervivientes All Stars' es...", entonaba la presentadora y cortaba la cuerda de Adara Molinero.

Por tanto, Jessica Bueno se convertía en la salvada, lo que le hacía estallar de felicidad, pero más fuerte era su reacción cuando Sandra Barneda le confesaba que era la tercera finalista de la edición, la que corría saltando y gritando a abrazarse con Tony Spina y Miri Pérez-Cabrero.

