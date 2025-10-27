Ana Carrillo 27 OCT 2025 - 20:59h.

José Antonio León y Amador Mohedano tienen claro la persona a la que quieren ver haciéndose con la victoria

Aurah Ruiz confiesa cómo sería su final soñada: sus tres concursantes favoritos de 'Supervivientes All Stars'

Compartir







Amador Mohedano ha regresado a la televisión tras su ingreso hospitalario del pasado verano para hablar de los problemas familiares y de su vínculo con Rosa Benito, su exmujer y madre de sus cuatro hijos. '¡De viernes!' fue el programa escogido y allí coincidió con José Antonio León, que le pidió que comentasen 'Supervivientes All Stars' en sus stories de Instagram.

El periodista es muy amigo de Jessica Bueno y no para de apoyarle a través de las redes sociales porque la quiere ver convertida en la ganadora de esta edición, que es el mismo deseo que tiene el hermano de Rocío Jurado. "Yo creo que la que tiene que ganar es Jessica, porque lo está demostrando: se está portando muy bien, muy digna en su papel de mujer empoderada", comenta Amador en el story del colaborador, que ha compartido otros muchos stories en los que celebra que la sevillana sea la tercera finalista de la edición.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha obtenido la tercera plaza en la final, en la que también estarán presentes Miri Pérez-Cabrero y Tony Spina, por haberse salvado de la nominación que la enfrentaba a Adara Molinero y Rubén Torres, que siguen en la cuerda floja. Solo uno de ellos dos podrá obtener la cuarta plaza de finalista y competir por la victoria.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

José Antonio León le ha pedido a sus seguidores de Instagram que voten a su amiga para ser la ganadora cuando esté disponible la opción en la app de Mediaset Infinity porque considera que la supervivencia va mucho más allá de hacerlo bien en las pruebas: "¿La supervivencia es ganar pruebas una tras otra cada semana y llegar a la final o es afrontar las caídas y saber contenerte, dar amor, entregarse a la amistad y que no se te vaya la pinza en situaciones extremas, sin quejarte además? ¿Sabéis quién ha hecho lo segundo? ¡Jessica!".