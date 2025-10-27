Supervivientes 27 OCT 2025 - 23:41h.

La concursante no puede contener la risa al intentar definir el término mientras sus compañeros bromean y elevan la temperatura en Playa Leyenda

La convivencia en Playa Leyenda no solo pone a prueba la resistencia física de los concursantes de ‘Supervivientes All Stars 2025’, también deja momentos de lo más divertidos.

En las últimas horas, Adara Molinero ha protagonizado una escena que ha hecho estallar de risa a todo el grupo, al intentar explicar a Tony Spina y Torres qué significa exactamente ser un “empotrador”.

Todo comenzó cuando los supervivientes, entre bromas para sobrellevar las duras condiciones de la isla, pidieron a Adara que aclarara el término. La televisiva concursante se ruborizó al instante, pero decidió lanzarse con una definición que no dejó indiferente a nadie: “Uno que hace chucu-chucu muy bien, muy bien”, decía entre carcajadas, provocando que sus compañeros no pudieran parar de reír.

Las confesiones de Adara

Entre risas, Torres insistía en que le explicara con más detalle, mientras Adara intentaba mantener la compostura: “¡Que te coja con pasión, que te suba, que te baje, que te haga un ocho!”. El ambiente se desató en la playa y Torres bromeó al instante: “O sea, que te deje como Bambi en una pista de hielo”.

La conversación siguió subiendo de tono, con más risas que nunca, y Adara terminó confesando entre vergüenza y humor: “Yo solo quiero un buen beso con pasión, un beso con lengua…”. Los compañeros no podían creer su desparpajo, y Torres aprovechó para dar una auténtica “clase” sobre el “polvo perfecto”, que dejó a todos boquiaibiertos.