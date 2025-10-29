Lara Guerra 29 OCT 2025 - 03:34h.

Los cuatro finalistas se enfrentan a una prueba decisiva cuyo privilegio será importantísimo para la final

Adara Molinero recibe una especial sorpresa de su novio tras ser la expulsada de 'Supervivientes All Stars': "Tengo más ganas e ilusión que nunca"

Compartir







'Supervivientes All Stars 2025' pondrá fin a su edición este jueves, 30 de octubre. Tras la expulsión sorpresa de Adara, la final queda en manos de Miri Pérez, Jessica Bueno, Tony Spina y Rubén Torres.

Laura Madrueño daba paso a la prueba de líder más importante de toda la edición. En ella, los cuatro finalistas se han situado sobre una estructura de colores inclinadas sobre el mar y tienen distintos apoyos: "En primer lugar se colocarán en el primero y a mi señal irán cambiando poco a poco según las indicaciones que complicarán el juego. El concursante que más aguante sobre la plataforma se hará con el collar de líder más importante".

Tras la explicación de la presentadora, los supervivientes comenzaban la prueba; un juego muy complicado ya que se suma el viento, la lluvia y los truenos de la tormenta que está atravesando la isla. Al cumplirse los 2 minutos y 26 segundos, Jessica Bueno era la primera en caer, por lo que el duelo quedaba entre Miri, Tony y Torres. En este momento Madrueño comenzaba a complicar la prueba colocando a los concursantes en el siguiente escalón y la misma presentadora confiesa que la prueba "es una tortura".

Laura Madrueño, sobre la prueba de líder: "Este juego es criminal"

Después de los 5 minutos, Laura desvelaba que el collar de líder implicaría un privilegio que cambiaría por completo el destino de uno de los concursantes de cara a la final. Los supervivientes dejaban un frenético duelo que ha mantenido la tensión de todos en todo momento. Cumplidos los 8 minutos, la prueba era de un dolor insoportable, "este juego es criminal", asegura Laura.

Con 12 minutos, los supervivientes hacían una prueba histórica. Sin embargo, finalmente Rubén Torres caía al mar y Tony Spina era eliminado por la errónea colocación sobre la plataforma. Esto ha dejado a Miri Pérez como la ganadora del collar de líder. Por último, Jorge Javier explica a la ganadora del collar de líder el increíble privilegio que supone este nuevo collar tras confirmarles la fecha de la gran final de la edición: "Miri como líder pasas a la gran final y te libras del primer televoto".