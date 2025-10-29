Miguel Frigenti, Sergio Ojer, Maica Benedicto y Óscar Landa valoran a los concursantes y deciden cuál de ellos es el más auténtico

Los colaboradores de 'Uno de GH20' lanzan su mensaje a los aspirantes: "Aquí no se viene a pasar desapercibido"

Compartir







Un mes de convivencia da para mucho y, si no, que se lo digan a los concursantes de ‘Uno de GH20’ que se han mostrado tal cual son durante su paso por el reality. Después de 20 ediciones de concurso, hemos visto todo tipo de personalidades que han pasado por las ediciones anónimas de ‘Gran Hermano’ y siempre hay un rol de uno de los participantes que suele destacar por encima de sus compañeros. Miguel Frigenti o Maica Benedicto tenían claro qué era lo que tenían que hacer cada uno de los concursantes de ‘Uno de GH20’ para triunfar, pero ahora los colaboradores han analizado cuál de todos ha sido el más original.

¿Qué concursante de ‘Uno de GH20’ ha sido el más auténtico?

Jose, Cristian, Daniella, Joon o Jana están a punto de cumplir uno de sus sueños convirtiéndose en el primer concursante oficial de ‘Gran Hermano 20’ y el elegido lo conoceremos el próximo miércoles 5 de noviembre a través de Mediaset Infinity donde se emitirá la gala final de este reality que ha servido de previa para ver la casa más famosa de la televisión. Como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia, los colaboradores del programa que han seguido muy de cerca a los concursantes e incluso han podido hablar en persona con algunos de ellos, han valorado su actuación durante la convivencia, su implicación en el concurso y su personalidad llegando cada uno de ellos a la conclusión de cuál es el más auténtico y, solo uno de los cinco mencionados, ha sido en el que todos han coincidido. Entre los adjetivos con los que cada uno ha defendido a su concursante están los siguientes: “Es simple y bueno”, “lo veo el más real” o “es así de particular”.

¿Qué concursante es el que mejor les cae a los colaboradores?

Una cosa es ser original y que tu personalidad arrase por donde pasa y otra muy diferente es que gracias a ella le puedas caer bien a los colaboradores que están comentando tu concurso. Miguel Frigenti, Sergio Ojer, Maica Benedicto y Óscar Landa como expertos en ‘Gran Hermano’ nos han desvelado qué concursante entre los que han pasado por la casita a lo largo de este mes ha logrado que pase de caerles mal a empatizar con él o ella e incluso llegar a entenderlo. “Le veo que al final la situación le está pudiendo. Le han pillado con el carrito del helado y eso me genera ternura porque no la veo tan mala”, explica Miguel Frigenti sobre la concursante de la que nos habla en el vídeo.