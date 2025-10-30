Gustavo planta cara a Miguel Frigenti durante la Gala 10 de ‘Uno de GH20’: “No lo estás viendo”

Frigenti apoya la teoría de Ruth de que Gustavo, Jana y Cristian se esconden detrás del carácter de Daniella

Asier y Ruth se sientan en el sofá de 'Uno de GH20': estos son los ocho finalistas que lucharán por una plaza en 'Gran Hermano'

Compartir







Amparo ha aprovechado la primera oportunidad que ha tenido en la Gala 10 de ‘Uno de GH20’ para explicar que ella se sentía mal por no haber defendido a su hija, pero que no le parecía bien que toda la casa se pusiera en su contra. Una opinión que ha apoyado Miguel Frigenti y que ha hecho enfadar a Gustavo.

La teoría de Ruth respecto al grupito de Daniella y que Cristian, Jana y Gustavo la siguen por miedo, fue el detonante de la discusión entre ambas y la chispa que ha hecho saltar un nuevo intercambio de palabras en plató. Aprovechando que Amparo volvía a dar la cara por su hija Ruth, Miguel Frigenti ha expresado su sensación de que Cristian, Jana y Gustavo se esconden detrás de Daniella, la única aspirante a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ que se está mostrado natural y con personalidad.

De hecho, le ha dicho a Gustavo que le parecía fatal que la vieran ponerse como una fiera contra Ruth y nadie le reprochara su comportamiento: “Gustavo te he visto decirle que tiene muy buen corazón, pero que es muy joven…”. El participante en el casting en directo de ‘Uno de GH20’ se ha molestado muchísimo y le ha dicho que eso no era cierto, que estaba opinando sobre un fragmento de un vídeo y que para opinar con autoridad sería mejor que viera el 24 horas.

Daniella le ha dado la razón a Gustavo y ha estallado con un “Si reconocemos nuestros errores somos unas víctimas y si no lo reconocemos somos…”. Un comentario que ha callado de golpe a Gustavo y que le ha servido a Nagore para ejemplarizar lo que parecía estar sucediendo en la casa, pero Daniella está muy cansada de que le digan que ella es la líder porque no se siente así en absoluto.

'Uno de GH20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de los resúmenes diarios con los mejores momentos de lunes a viernes y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: