Cristian tenía claro que necesitaba hablar con Ruth y aclarar las cosas con ella. La joven estaba muy afectada tras la expulsión de su madre del casting de ‘Uno de GH20’ y el aspirante a concursante de ‘Gran Hermano 20’ tenía muchas dudas que necesitaba aclarar porque no tenía una buena opinión sobre ella.

Ruth estaba muy tocada porque jamás hubiera imaginado que sería ella la que luchara por la plaza en ‘Gran Hermano 20’. Estaba convencida de que Amparo, su madre, era la persona a la que todo el mundo quería y la que se merecía convertirse en concursante oficial de ‘GH20’.

Cristian ha querido que Ruth entendiera que no quería malos rollos, pero que necesitaba respuestas porque él había “Creído” cosas que igual no eran ciertas. Dejando claro que el cariño que siente hacía su madre estaba por encima de todo, el aspirante a concursante le ha dicho que había sentido que había forzado las discusiones con Daniella para que se la viera más en el casting y enseñar una cara suya que no estábamos viendo.

Ruth le ha dicho que ella era consciente de que estaba en un segundo plano y que no quería mostrarse tal y cómo es para no interferir en las relaciones afectivas que su madre había creado dentro de la Casita de ‘Uno de GH20’ y que en el momento que lo hizo, todo cambio. Le ha dicho que ella quería que su madre fuera la elegida, que se rompió cuando supo que la gente tenía que elegir entre ambas, pero que ella no había hecho ningún papel: “Yo soy así, soy una persona impulsiva y di mi opinión”.

