La prima de Jessica Bueno y los hermanos de Rubén Torres y Miri Pérez explican por qué deberían ganar sus defendidos

La reacción de Marta Peñate tras la expulsión de Tony Spina en la final de 'Supervivientes All Stars 2025'

Han sido más de 60 días en los que los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025' han estado poniendo a prueba su convivencia y habilidades para luchar contra el fuerte temporal que ha estado azotando Honduras a lo largo de estas semanas. Tony Spina, Miri Pérez, Rubén Torres y Jessica Bueno son los cuatro concursantes que han llegado a la final y sus familiares los han querido defender a capa y espada desde el plató de Telecinco.

Los familiares de los concursantes explican los motivos por los que sus respectivos defendidos deben ganar

El plató número 6 de las inmediaciones de Mediaset ha vivido hoy la gran final de su reality más extremo y los familiares de los finalistas estaban hechos un matojo de nervios. Alba - prima de Jessica, Blanca - hermana de Miri - y Dani - hermano de Torres - se han enfrentado hoy al último programa de esta edición. Los familiares han querido transmitir a esta web las buenas razones, tal y como te mostramos en el vídeo al que puedes dar play, de por qué sus defendidos deben ganar este concurso. Además, hemos hablado con ellos sobre el premio de 50.000 euros que solo obtendrá el superviviente que elija la audiencia como ganador: "Invitar a una cena a todos los que hemos sufrido" o "pagar a hacienda", han sido algunas de las declaraciones de los familiares.

Los exconcursantes de 'Supervivientes All Stars' confiesan quién para ellos es su favorito de los tres finalistas

Miri Pérez, Jessica Bueno o Rubén Torres, solo uno de ellos será el que se proclame el ganador de esta inolvidable noche que están viviendo los exconcursantes de 'Supervivientes All Stars' en Mediaset. Kike Calleja, Iván González, Noel Bayarri, Fani Carbajo, Carlos Alba o Alejandro Albalá se han mojado como nunca para decirnos cuál de los tres finalistas se merece más el premio por encima de sus oponentes: "Es muy importante la supervivencia, ser concursante y ser buena persona, y tiene los tres componentes", "Es una guerrera, me ha sorprendido como persona" o " Tiene ventaja", han sido algunas de las declaraciones que han hecho, pero ha sido un finalista el que ha ganado por goleada. ¿Quieres saber de quién se trata? ¡Dale al play al vídeo y entérate!