Tony Spina se ha quedado a las puertas del pódium de 'Supervivientes All Stars 2025' y se convierte en el cuarto finalista tras perder el duelo frente a Rubén Torres. Emocionado y orgulloso, el italiano se despidió recordando uno de los momentos más románticos de la historia del reality: su boda con Marta Peñate en Honduras.

Un Jorge Javier Vázquez vestido de blanco anunció su expulsión en una gala marcada por el temporal. Tony, entre lágrimas, dio las gracias al programa y a la audiencia: “He sido real, lo he dado todo y me habéis cambiado la vida. ¡Me habéis regalado una mujer!”.

Las primeras palabras de Marta Peñate, en exclusiva

En cuanto se confirmó la expulsión, Marta Peñate atendió a esta web en exclusiva y reaccionó con sinceridad, ternura y su habitual espontaneidad como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia: “Me da un poco de pena por Tony, pero, pues, por otro lado, es un juego, se puede ganar o se puede perder, la verdad".

La canaria no dudó en admitir que Tony, aunque sonriente en cámara, puede estar algo frustrado: “Pues yo creo que, aunque no lo diga, un poco cabreadillo, en plan ‘jo, he llegado hasta aquí, no he hecho ni una prueba’. Yo creo que eso sí un poquito, pero ya.” Marta tiene clarísimo cómo será su reencuentro y también nos ha desvelado los planes que tiene para los próximos días.

Un final dulce-amargo para Tony

Tony se marcha entre aplausos, orgulloso de su concurso, emocionado y con la mirada puesta en su próxima etapa con Marta. Una despedida que deja claro que, para ellos, 'Supervivientes' ha sido mucho más que un reality: ha sido el escenario de su gran historia de amor televisiva. El italiano no ha podido evitar emocionarse tras más de 60 días luchando en las pruebas de líder o conviviendo con un temporal que le ha hecho vivir noches de insomnio: "Estoy muy contento de lo que he hecho. En su día no pude acabar el concurso por una lesión y tenía muchas ganas de continuar, venía a competir conmigo mismo, he sido real". La presentadora Laura Madrueño también ha hecho alusión a las lluvias y fuertes vientos con los que han tenido que lidiar: "Haber llegado hasta aquí con estos temporales... ha sido criminal por lo que habéis pasado, sin comida. Ha sido maravilloso tenerte. Queremos darte las gracias todos por haber participado en esta edición loca y extraordinaria".