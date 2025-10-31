Los concursantes de ‘Supervivientes All Stars’ comparten en exclusiva con Telecinco.es su balance tras la final histórica celebrada en Honduras, ¡dale play!

Emoción, tensión y un ganador histórico: así se vivió la gran final de 'Supervivientes All Stars 2025' desde dentro

'Supervivientes All Stars 2025' ha puesto el broche final a su edición más exigente con una gala histórica desde Honduras. Rubén Torres se alzó con la victoria tras un duelo muy reñido con Jessica Bueno, en una final marcada por la emoción, el espíritu de superación y el apoyo unánime del plató. Tras ese momento inolvidable, los protagonistas han tomado aire para valorar la experiencia. Y lo han hecho en exclusiva para esta web, compartiendo con Telecinco.es su balance más sincero y personal.

Una segunda vez que pesa… y transforma

Volver a Honduras no ha sido un simple regreso. Concursantes como Gloria Camila, Iván González, Noel Bayarri o Alejandro Albalá se enfrentaban a algo más que al hambre: regresaban con el reto de mostrar quiénes son hoy, años después de su primera aventura. Otros participantes, como Carlos Alba o Kike Calleja, han vivido esta oportunidad desde perspectivas muy distintas: superación personal, segundas oportunidades y la ilusión (o la espinita) de poder haber llegado más lejos.

Entre la superación personal y la espina por no llegar más lejos

Las sensaciones son variadas, pero coinciden en un punto: esta edición ha removido tanto o más que la primera. Elena Rodríguez y Fani Carbajo, por ejemplo, hablan desde la emoción de quienes querían demostrar aún más y reconocen que su paso se les ha hecho corto, mientras otros celebran haber llegado más lejos que la vez anterior o haberse redimido ante el público.

Cada uno lo expresa desde una vivencia distinta, pero todos dejan claro que 'Supervivientes All Stars' ha sido un desafío total. La convivencia extrema ha sellado amistades, reconstruido relaciones y generado otras nuevas. Dinámicas como la de Iván González y Alejandro Albalá muestran que, más allá del juego, esta experiencia deja lazos que se mantienen fuera y conversaciones que solo los que han estado allí comprenden.

El juego termina, el aprendizaje queda

Para unos ha sido una revancha emocional. Para otros, la confirmación de que segundas oportunidades existen y transforman. Y para muchos, una prueba renovada de resistencia, madurez y fortaleza mental. Entre reflexiones íntimas, sonrisas nerviosas y alguna mirada aún emocionada, los supervivientes comparten sensaciones que van desde el orgullo hasta la nostalgia y el deseo, en algunos casos, de volver a vivirlo.

Iván, Gloria Camila, Noel, Alejandro Albalá, Carlos Alba, Elena Rodríguez, Fani y Kike Calleja pasan por esta web para contarlo. Puedes ver su balance completo en el vídeo. Dale Play.