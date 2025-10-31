Dani Torres, hermano de Rubén Torres, ha hecho un repaso por los logros del bombero por los que que considera que es un justo ganador

¿Sobrevivirían los presentadores en Honduras? Así reaccionan al imaginarse en 'Supervivientes': "Lloraría todo el rato"

Compartir







¡Rubén Torres es el ganador de 'Supervivientes All Stars 2025'! La gala final del reality que ha hecho historia por ser uno de los más extremos debido a los adversos temporales que han vivido los concursantes ha terminado con el nombre del bombero resonando en el plató entre los aplausos del público y de los exconcursantes para los que Torres era su favorito. Dani, el hermano del ganador, ha sido su fiel defensor durante estos dos meses y ha accedido a concedernos sus primeras palabras tras conocer el resultado.

Las primeras palabras de Dani, hermano de Torres

La votación entre Jessica Bueno y Rubén Torres ha estado tan ajustada que incluso ha llegado a haber un empate, un resultado que Jorge Javier ha calificado de "histórico" en el concurso. Tan solo dos minutos después era el presentador el que volvía a leer los porcentajes informando de que había habido un sorpasso. La mejor puntuación ha correspondido al de Sabadell - quedó segundo en su anterior edición del concurso - que ha ganado el premio de 50.000 euros. Antes de que esto ocurriese, Dani Torres, su hermano, explicaba para esta web que - seguramente - Rubén emplearía ese dinero para pagar a hacienda, pero que le gustaría que le llevase a un restaurante caro para celebrarlo. Tras conocer que su hermano ha sido el mejor superviviente de esta edición - así lo ha considerado el público - Dani ha expresado a esta web la gran emoción que sentía: "El público ha votado coherentemente", ha sido una de las declaraciones que, si das al play al vídeo, podrás ver qué ha pensado Dani tras conocer la victoria de su hermano.

La reacción de Marta Peñate a la cuarta posición de Tony Spina

El que no ha podido alzarse con ninguna medalla ha sido Tony Spina que se ha quedado a las puertas de la final tras ser el cuarto clasificado. Marta Peñate, que ha seguido toda la gala desde el plató de Telecinco, se ha sincerado sobre cómo cree que se ha sentido realmente su pareja tras "perder" frente a Rubén Torres: "Pues yo creo que, aunque no lo diga, un poco cabreadillo, en plan ‘jo, he llegado hasta aquí, no he hecho ni una prueba’. Yo creo que eso sí un poquito, pero ya.” La periodista también ha querido contarnos cómo tiene pensado que sea su reencuentro con el italiano y qué planes tienen para su vuelta de Honduras.