La lección de Iván Madrazo a los concursantes de 'Uno de GH20' en su visita a la casita: "Esto no lo vais a volver a sentir nunca"
El ganador de 'Gran Hermano 10' ha visitado a los aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20'
Maica Benedicto y Óscar Landa dividen la casita de 'Uno de GH20' en equipos para su próxima visita: "No me quites a mis favoritos"
La tarde de este jueves, los concursantes de 'Uno de GH20' han recibido una inesperada visita. De pronto, alguien entraba a la casita. Iván Madrazo, ganador de 'Gran Hermano 10', ha acudido a la casita del programa para conocerles y pasar un buen rato con ellos. Los ocho finalistas que lucharán por una plaza en 'Gran Hermano 20', le han recibido con los brazos abiertos.
Después de saludar a todos los habitantes de la casita, Iván y todos ellos se han sentado en la mesa de la cocina. Allí han comenzado una interesante charla, en la que el exconcursante de la décima edición del reality no ha dudado en darles consejos muy importantes de cara a su posible participación en la vigésima temporada.
"Hay cosas que pasan por la convivencia. Estando en 'Gran Hermano' hay muchas cosas que te sientan mal, no todos somos iguales, y le sacas punta a todo. Pero luego, cuando sales, hasta a tu peor enemigo le vas a echar de menos", ha asegurado.
Iván Madrazo: "Disfrutad a tope y valoradlo"
Iván les ha preguntado entonces cuántos días llevaban conviviendo. Al descubrir que llevan a casita en torno a un mes, el ganador de 'Gran Hermano 10' ha continuado con su lección: "Ya estáis viviendo 'Gran Hermano'. Esto es 'Gran Hermano'. Cuando salgas, te vas a acordar de la convivencia que tenéis, de lo que habláis... Aquí no tenéis nada, solo el uso de la palabra".
"Es súper importante, disfrutad de esta experiencia a tope. ¿Sois felices aquí?", les ha preguntado. Todos ellos coincidían en su respuesta afirmativa. "Por muchas movidas que tengáis, estáis viviendo la experiencia, os estáis haciendo conocidos... Estáis viviendo el espíritu de 'Gran Hermano' aquí dentro, unas sensaciones que cuando salgáis nunca vais a volver a sentir. Así que, valoradlo, porque esto es la pol**".
'Uno de GH20', 24 horas en directo
Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de los resúmenes diarios con los mejores momentos de lunes a viernes y las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: