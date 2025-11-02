Iván González ha hablado del comportamiento de Gloria Camila durante su paso por el reality

Los familiares de los concursantes de ‘Supervivientes All Stars’ valoran su experiencia: “Me ha enseñado más cosas a mí”

La relación entre Iván González y Gloria Camila parece que no tiene espacio para una reconciliación. Los influencers se reencontraron en la isla de ‘Supervivientes All Stars’en esta nueva edición y sus enfrentamientos continuaron en los platós de televisión. Antes de que comenzase el concurso cada uno tenía su respectiva opinión del otro, pero ¿habrá cambiado su pensamiento tras finalizar el reality?

Las duras palabras de Iván González hacia Gloria Camila

Iván González ha querido hablar para este programa sobre cómo se está cuidando tras haber perdido unos cuantos kilos durante el concurso y querer evitar el efecto rebote que suele ocurrir cuando los concursantes retoman su vida normal. Para el de Jerez de la Frontera hay una tentación que le está costando mucho resistir: el dulce. Iván ha reconocido que antes de llegar a casa, ya en el aeropuerto, aprovechó para comprarse una caja de Donuts.

Anoche fue la última gala de esta edición y, quizás, la última vez que iban a coincidir Gloria Camila y el influencer en plató. Después de la tensa relación que ha existido entre ambos, hemos querido saber si a Iván le ha cambiado la percepción que tenía de la hija de Rocío Jurado respecto al principio, pero él ha señalado que la influencer quería dar una versión de sí misma, pero “no ha logrado el objetivo”. Dale al play al vídeo si quieres saber a lo que se refiere.

Su último enfrentamiento en el plató de Supervivientes

Fue el pasado 29 de octubre cuando ambos en 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' protagonizaron un fuerte enfrentamiento cargado de reproches: “Desmintiendo una historia, donde te he intentado proteger todo el tiempo, luego más tarde lo has admitido, luego lo has vuelto a desmentir y me has acusado a mí de ser un mentiroso, cuando has hecho lo que decías que yo estaba haciendo”, decía Iván en plató. Mientras que Gloria Camila le “recriminaba”: “Luego viene una tía sincera y honesta que le para los pies a los que quieren aplastarme y pisarme”.

Ambos se han acusado de seguir estrategias y “traicionar” a los compañeros que consideraban intocables nominándolos en las siguientes galas: “Has llamado a una persona intocable en todo el concurso y luego le has nominado", reclamaba Iván que también dijo haberse sentido “decepcionado” y “como un tonto” por la actitud de Gloria Camila.