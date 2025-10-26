Pedro Jiménez 26 OCT 2025 - 23:53h.

Gloria Camila ha reaccionado a unas palabras del exconcursante en Mediaset Infinity desencadenando una discusión sin precedentes

Iván González y Gloria Camila han tenido un tenso rifirrafe durante el último 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' de este domingo. Y es que Iván González ha propinado unas palabras durante la parte que ha emitido Mediaset Infinity, en donde ha mostrado su "decepción" por la hija de José Ortega Cano tras ver imágenes que "no se esperaba de ella", asegurando que "se siente como un tonto". Gloria Camila, que ha reaparecido en plató ya en la emisión del programa en Telecinco, ha reaccionado al respecto y se ha visto envuelta con el exconcursante en un acalorado choque.

En primer lugar, Iván González ha matizado que hubiera preferido no ver dichas imágenes después de ver su concurso, en donde ha ido "con un machaque y una obsesión... no quería dejar títere con cabeza, hasta que la gente se dio cuenta de cómo era y hoy está aquí sentada". Gloria Camila ha apuntado que no era un machaque hacia él, sino que ella -a diferencia de él- habla delante de cámaras y eso puede parecer un machaque, pero no lo es, dándole un directo zasca.

"Luego viene una tía sincera y honesta que le para los pies a los que quieren aplastarme y pisarme", ha añadido la hija de José Ortega Cano. Iván González no se ha quedado callado, recordando a la joven exconcursante que ha empezado su concurso "desmintiendo una historia, donde te he intentado proteger todo el tiempo, luego más tarde lo has admitido, luego lo has vuelto a desmentir y me has acusado a mí de ser un mentiroso, cuando has hecho lo que decías que yo estaba haciendo".

Gloria Camila, por su parte, le ha achacado que ella ha estado nominada hasta un total de cinco veces, por lo que no cree que haya hecho lo que Iván González acababa de decir: "Están las que van de frente y los que esconden detrás".

La tensión crece entre Iván González y Gloria Camila

Pero la tensión ha ido aumentando cada vez más, con un Iván González que ha alardeado de su concurso asegurando que lo ha dado todo y se ha dejado la piel hasta el último momento: "Has llamado a una persona intocable en todo el concurso y luego le has nominado", le ha dicho Iván, echándole en cara la nominación sobre Carlos Alba que sembró la discordia en la playa, provocando un gran rebote del chef en Honduras y el fin de la relación que tenían ambos (Carlos Alba y Gloria Camila).

Gloria Camila le ha echado en cara al de Jerez de la Frontera que él también le ha llamado intocables a muchos que ha nominado: "Yo me salvé y tú te fuiste", le ha dicho, además de volverle a sacar esas "estrategias" que tanto le han molestado a la joven y que también le reprochó durante el puente de la concordia que mantuvieron ambos en su 'último baile' en Honduras.