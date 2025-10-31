Los familiares hacen un balance de su experiencia defendiendo a los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025'

Emoción, tensión y un ganador histórico: así se vivió la gran final de 'Supervivientes All Stars 2025' desde dentro

Compartir







Tras más de dos meses de aventura, anoche se cerró la palapa de ‘Supervivientes All Stars 2025’ con Rubén Torres proclamándose el ganador de la edición. El bombero ha demostrado ser el mejor superviviente para la audiencia y su hermano Dani, que ha sido su fiel defensor en plató, no puede estar más orgulloso. Los concursantes de la isla sufren las consecuencias de esta experiencia tan extrema, pero sus familiares desde sus respectivas casas y desde plató también saben lo que es pasarlo mal por sus respectivos defendidos.

¿Cómo han vivido desde casa estos dos meses?

Alba, prima de Jessica, Dani, hermano de Torres y Blanca, hermana de Miri Pérez, han querido hablar con esta web sobre cómo se han sentido a lo largo de estos 60 días en los que han tenido que ver como sus familiares se enfrentaban a la noria infernal, ganaban pruebas de líderes o intentaban pescar algo en ‘Cayo Paloma’. Otra de las preocupaciones que han tenido ha sido el fuerte temporal que ha azotado la isla en las últimas semanas y que ha hecho temer por el bienestar de los supervivientes. ¿Cómo se han sentido? ¡Dale al play para escucharlos!

¿Qué les dirán cuando se reencuentren con ellos?

Faltan muy pocas horas para que Miri, Tony, Jessica y Rubén se reencuentren con los familiares que les han defendido con orgullo en plató. ¿Estarán contentos por cómo han desempeñado sus respectivos papeles? “Ha sido una campeona”, “Me han dicho que es muy buen tío, eso me gusta más como persona que como superviviente” o “Me han enseñado muchas más cosas ella a mí”, son algunas de las frases que los hermanos y primos de los familiares quieren que sus supervivientes escuchen cuando lleguen a nuestro país.

¿Qué hubiesen hecho con el premio?

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ya hemos conocido que el dueño de los 50.000 euros del premio final de ‘Supervivientes All Stars 2025’ es Rubén Torres, pero ¿qué habrían hecho el resto de los concursantes con ese dinero? Blanca, Dani y Alba lo tienen muy claro y han querido ser muy sinceros con nuestros micrófonos. El hermano de Torres, ha sido el más afortunado pues el bombero se ha llevado el premio y ahora tendrá que “convidar” a su hermano con una petición que le ha hecho a través de esta web si se declaraba vencedor. ¿Quieres saberlo? ¡Dale al play!