Sandra Barneda no ha dudado en darle un toque de atención tras lo ocurrido: "No me ha gustado, las normas están para cumplirlas"

¡Momentazo histórico! Las parejas y los solteros se encuentran por primera vez sin la presencia de Sandra Barneda: "Os vais sin novio de aquí"

Cinco nuevas parejas han comenzado la aventura más arriesgada de sus vidas. 'La isla de las tentaciones 9' ya ha llegado a Telecinco y, con ella, la mayor prueba de amor que existe. Todas ellas se pondrán al límite, vivirán día a día con la tentación y encontrarán la respuesta a la gran pregunta. ¿Están hechos el uno para el otro?

Esta temporada, por primera vez, las parejas se han encontrado por primera vez con los solteros y las solteras con los que van a convivir las próximas semanas sin la presencia de Sandra Barneda. Después de unos minutos de absoluta tensión en los que han volado las pullitas y las provocaciones, finalmente ha llegado la presentadora para poner orden.

Tras despedir a las tentaciones, Sandra ha pedido a las chicas que se situaran frente a sus chicos para comunicarles algo muy importante: "Mirad bien a vuestras parejas, porque esta prueba de amor acaba de comenzar y os ha separado en este mismo momento. Sin despedidas, sin abrazos, sin besos, sin palabras. Chicas, acompañadme. Chicos, nos vemos muy pronto", ha anunciado pidiendo a las chicas que se marcharan de la playa junto a ella.

Y, sin mucho más tiempo, las chicas han abandonado la playa llevándose tan solo las miradas con sus chicos y apenas dos o tres palabras. Pero, avanzando por la orilla, Claudia se ha dado la vuelta de repente y ha salido corriendo para abrazar a Gilbert, saltándose así las normas del programa. "¡Claudia, por favor, conmigo!", le ha pedido la presentadora desde la distancia. "Por favor, chicas, lo que acaba de hacer Claudia no podéis hacerlo. Las normas están para cumplirse", ha comunicado claramente cuando Claudia ha regresado.

Claudia se disculpa con Sandra Barneda

Una vez instaladas en la que va a ser su nueva casa durante las próximas semanas, Villa Playa, Sandra Barneda ha visitado a las chicas para qué tal habían llevado las primeras horas. La presentadora no ha dudado en dirigirse a Claudia tras lo ocurrido: "Claudia, ¿cómo ha ido la despedida? Te has saltado las normas, no me ha gustado y yo creo que a las chicas tampoco les ha gustado, porque ahora tenéis que ser una piña".

La novia de Gilbert ha respondido y ha aprovechado la ocasión para disculparse por su actitud en la playa: "Pido disculpas por lo que he hecho. Al final no me ha imaginaba que la despedida fuera así, tan drástica, sin poder dar un abrazo a mi pareja. No me he podido contener, lo he hecho mal, lo siento, porque al final ellas tampoco han podido tener la misma oportunidad que yo de dar ese abrazo, pero no se volverá a repetir".