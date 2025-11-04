Nagore Robles, a Asier: “Tú sabes que se puede llorar, ¿Verdad?”

Estos son los aspirantes que pasan a la fase final de 'Uno de GH20': ¡entre ellos está el concursante definitivo!

Todo el mundo esperaba volver a ver a Laura Campos en la pantalla del plató de la semifinal de ‘Uno de GH20’, pero no ha sido así. La cara de Asier se ha llenado de emoción al ver que la mujer que aparecía en la imagen era su tía Jennifer: “Es mi pilar fundamental”.

Jennifer, la tía de Asier, ha conectado por videollamada con el plató de ‘Uno de GH20’ para darle una sorpresa al aspirante a concursante de ‘Uno de GH20’ y ha conseguido que el participante del casting en directo de ‘Gran Hermano 20’ casi llorara de la emoción. Asier ha querido saber cómo estaba su tía y sus primos, que son fundamentales para él.

El aspirante nos ha contado que su tía es su pilar fundamental y una persona muy importante en su vida: “Te quiero tía, gracias por estar ahí en cada momento. Esto es solo el principio de todo lo que se viene”.

Jennifer estaba feliz con el casting que estaba realizando Asier aunque le ha dicho que intentara controlar su vocabulario porque algún que otro tirón de orejas sí que le daría: “Le veo bien, pero esa lengua se llevaría algún tironcito de orejas… Es él, con lo bueno y lo malo. Es una persona muy especial y quién no lo vea es que no se está molestando en conocerle”.

Asier ha intentado mantener el tipo durante toda la conexión y Nagore Robles le ha recordado que estaba permitido llorar, pero él no estaba dispuesto a hacerlo más delante de una cámara.

