Laura Ceballo 07 NOV 2025 - 12:01h.

Desde que comenzaron su andadura en la novena edición de 'La isla de las tentaciones', Rodri y Helena nos contaron cómo había sido su relación hasta el momento. Ambos fueron sinceros y nos hicieron saber algo: durante el tiempo que llevaban juntos, ella le había fallado en varias ocasiones, sin llegar a serle infiel. Esto había provocado una brecha un poco difícil de sobrellevar.

Y es que, con tales antecedentes, Rodri no se fía al cien por cien de su novia. Por eso, ella está dispuesta a demostrarle en esta experiencia en República Dominicana que él es el amor de su vida.

Durante una de las primeras fiestas en Villa Playa, Helena no ha dudado en compartir la situación complicada que atraviesa su relación con uno de los solteros: "Yo no le he puesto los cuernos ni nada, pero es que desconfía mucho de mí", ha comenzado.

Helena: "Yo me quiero casar con él"

"Así que no se fía de mí, está cabreado conmigo y... Te lo juro, el peor mes de mi vida. No parábamos de discutir, la relación ahora está súper mal...", ha continuado contándole cómo había estado la relación las semanas previas a comenzar 'La isla de las tentaciones 9'.

El tentador le preguntaba entonces el motivo y ella tenía bien clara la respuesta: "Porque desconfía de mí, se piensa que yo se la voy a liar y que le quier joder la vida. Y yo le quiero demostrar que no, que es el hombre de mi vida. Estamos aquí para que yo le demuestre. Lo que tenga que ser, va a ser. Y si es para mí, va a ser para mí. Pero si yo salgo de aquí con él, yo me quiero casar con él", ha finalizado.