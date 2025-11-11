Pedro Jiménez 11 NOV 2025 - 22:54h.

La confesión de Andrea a Sandra que ha hecho saltar la 'luz de la tentación' en 'Villa Montaña': "¿Te gustan?"

Explosión de emociones de las chicas al tener que enfrentarse a su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones': "Me cuesta hasta respirar"

Compartir







Sandra acudió a 'La isla de las tentaciones 9' para dejar de lado los celos que siente por su pareja Juanpi, infiel en sus anteriores relaciones y en la que tiene en estos momentos (así lo confesó en su vídeo presentación). Pero lejos de eso, tras ver las primeras imágenes de su novio, ha dado rienda suelta a sus sentimientos y se está dejando llevar cada vez más con su tentador favorito, Andrea.

Un Andrea que la semana pasada le dejó claro a Sandra que empezaba a sentir algo por ella de alguna manera dentro de 'Villa Montaña', generando así un cómplice momento entre los dos que les sirvió para conocerse un poco más.

En una de las fiestas, la pareja de Juanpi y el tentador han acabado en una de las hamacas y se han abrazado muy apasionadamente y de manera cariñosa. De hecho, el italiano le ha preguntado si podría dormir así con él y Sandra ha bromeado: "Pues no, porque a ti te gusta que me vaya a una esquinita a no moverme. ¿A que sí?". Andrea ha señalado que por ella "podría hacer una excepción".

"Igual que no me gusta hacer cosquillitas, pero contigo me salen", ha añadido Andrea. Besos en la comisura con una tensión sexual que se ve a simple vista: habrá que esperar para ver qué ocurre entre los dos, pero lo que está claro es que existe 'magia' entre ellos.

Ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones 9', Sandra ha reconocido que, a pesar de que todavía es un poco pronto para saberlo, puesto que esta aventura apenas lleva dos semanas desde que arrancó con el flamante estreno, siente que cada vez está "más cerca de caer en la tentación con Andrea". Y es que lo que no se imaginaba Sandra es que le gustaría alguien en la villa más que por el físico, "por dentro". Pero Andrea ha descolocado sus planes totalmente y se lo va a poner muy, pero que muy difícil... o muy fácil.

La confesión de Andrea a Sandra hace que salte la 'luz de la tentación'

Esta entrega de 'La isla de las tentaciones 9' también nos ha dejado a un Andrea que le ha confesado a Sandra algo que ha provocado su risa. Risa... que se ha podido convertir en llanto en la otra villa, puesto que ha sonado 'la luz de la tentación' en 'Villa Montaña' debido a que se había sobrepasado unos límites que Juanpi puso en su momento ante Sandra Barneda.

Un Juanpi que no ha tardado en darse por aludido, señalando ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones' que se había puesto muy nervioso al escuchar la 'luz de la tentación': "Pero tampoco quiero venirme abajo... quiero desconectar y no pensar en eso hasta que no vea imágenes". ¿Quieres saber qué es eso que le ha dicho Andrea a Juanpi que ha hecho sonar la 'luz de la tentación'? ¡Dale play al siguiente vídeo y descúbrelo!