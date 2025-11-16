Antía Troncoso 16 NOV 2025 - 19:51h.

Edurne echa en cara a Belén su poca claridad a la hora de posicionarse en la casa de 'Gran Hermano 20'

A medida de los días pasan en la casa de 'Gran Hermano 20', los conflictos entre los dos bandos que surgieron en los primeros días de convivencia aumentan. A pesar de está clara división en la que Patricia y Aroa eran las líderes de ambos grupos, antes de que la de Málaga fuera enviada el Oasis, algunos participantes creen que sus compañeros pecan de intentar quedar bien con todos. Este es el caso de Edurne con Belén, a quien esta misma mañana ha decidido confrontar.

Edurne se sentaba en la cocina con su compañera y, tras comunicarle su parecer de que sentía que no se estaba integrando, le reclamaba su falta de claridad en el anterior posicionamiento, en el que los concursantes debían elegir a la persona que querían que abandonase el concurso entre Aroa, Patricia, Lorena y Raúl: "De los cuatro que había, ¿quién querías que se fuese? Porque hasta ahora no lo sé... Podrías ser más clara. Podrías haberte posicionado de primeras y no moverte el día del posicionamiento".

Edurne a Belén: "La gente quiere ver a personas auténticas y tú no lo eres"

En ese momento y tras mucha insistencia, Belén le confesaba a su compañera que quería ponerse detrás de Patricia, pero acabó poniéndose primero detrás de Raúl y luego detrás de Lorena porque lo sintió así en ese momento y porque creía que la de Ciudad Real tendría menos posibilidades de ser expulsada. Esta explicación no le gustaba nada a Edurne que saltaba contra la concursante:

“No estás siendo clara. Me estas diciendo que querías que se fuera Patri y no te pusiste detrás de ella. La audiencia quiere ver a gente real". Ante estas palabras, Belén contestaba: "Soy así no puedo cambiar mi forma de ser cuando no lo siento". Edurne, que no entendía que su compañera fuese incapaz de mojarse le decía: "Has venido a 'Gran Hermano', la gente quiere ver a personas auténticas y tú no lo eres. Lo estoy viendo desde dentro. No eres real".

