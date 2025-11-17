Patricia Fernández 17 NOV 2025 - 03:38h.

En un debate lleno de sorpresas y emociones, los concursantes de 'Gran Hermano 20' iban a recibir tres nuevos compañeros desde 'El oasis' solo por decisión de la audiencia, lo que iba a llevar a reencuentros y diferentes reacciones.

Aroa era una de las tres elegidas para entrar a la casa, la que había tenido infinidad de tensos momentos con Jonay durante su convivencia en la casa de Tres Cantos. Ella se emocionaba mucho al saber que tenía una segunda oportunidad en el reality y entraba muy emocionada a la casa, pero antes pasaba por el confesionario, donde esperaba el canario sin saber con quién iba a encontrarse.

Nada más ver a Aroa Jonay se levantaba a darle un sincero abrazo, lo que incluso impactaba a Ion Aramendi al verlo: "Oye, oye. Estaba observando, parecéis los mejores amigos de repente, qué bien, ¿no?". "Está flipando", reaccionaba entre risas Jonay.

Jonay recibe con mucho cariño a Aroa

"Dije que te mereces una segunda oportunidad, lo que pasa que tú siempre estás con el machete, espero que vengas mejor", hablaba el canario con ella al volver a verse y ella le explicaba cómo estaba viviendo este momento: "Estoy en 'shock', he hecho autocrítica".

Al hablar con Ion Aramendi, Jonay le explicaba esta buena actitud con Aroa: "Si ella viene cambiada y su actitud es buena... todo el mundo se merece una segunda oportunidad. Yo soy el primero que me he equivocado más que nadie en mi vida, la entiendo, con 22 años yo era peor. Aquí está otra vez, a ver cuánto tarda otra vez en alborotar la casa".

Ella aseguraba que ha pensado en actitudes que tuvo en la casa: "Creo que me ha saturado todo un poco, que me he pasado siendo una chula y teniendo actitudes de niñata, ahora no le voy a prometer que yo vaya a ser 'Sor Aroa' ni mucho menos, yo soy así y ya está. Llego tu peor pesadilla o tu mejor sueño. Entierro el hacha de guerra".