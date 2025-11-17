No solo los seguidores de 'La isla de las tentaciones' comentan los programas a través de sus redes sociales, también sus protagonistas

Gilbert se fuga de la hoguera de 'La isla de las tentaciones 9' y llega a Villa Playa al descubrir la infidelidad de Claudia: "¡Cogedlo!"

Compartir







Los seguidores de 'La isla de las tentaciones 9' sabían gracias al avance del miércoles que el inicio de semana venía cargado de momentazos en esta nueva entrega del programa. Uno de ellos ha sido protagonizado por Gilbert, quien era el último en poder imágenes de su pareja Claudia.

En su primera hoguera, los chicos descubrían por fin cómo habían sido los primeros días de aventura de sus novias con los solteros. Uno de los más afectados era Rodri, quien derramaba lágrimas al sincerarse tras ver las imágenes de Helena con Albert Barranco. Sin embargo, Gilbert sería el primero en descubrir que su pareja había sido la primera en caer en la tentación.

Las redes sociales se inundan de reacciones al ver cómo el mallorquí tira la tablet por los aires y echa a correr dirección 'Villa Playa' en busca de una explicación que mengüe el dolor que siente al ver esas impactantes imágenes. También lo ha hecho el propio protagonista de este 'momentazo' que, sin duda, pasará a la historia del programa.

A través de su cuenta personal en la red social Instagram (@gil_mina11), Gilbert no tardaba en subir una storie lanzando una broma sobre su fuga después de que lo viera toda España: "Pues tocarán unos 100 metros lisos", escribía en la foto acompañando el comentario de un emoticono de risa.

Recordamos la fuga de Gilbert hasta 'Villa Playa'

No es para menos pues, mientras Sandra Barneda trataba de detenerle rogándole que parase, nadie del equipo era capaz de alcanzar al mallorquí recorriendo las playas de República Dominicana hasta que finalmente alcanzó la villa de las chicas.

Tras reprocharle las imágenes que acababa de ver con su tentador Gerard, Claudia, en un estado de nervios, trataba de acercarse a él sin éxito pues sus compañeros se encargaban de hacerle de barrera y detenerla en sus numerosos intentos de huida.

Así se ha quedado Claudia tras su reencuentro con Gilbert

Tras este encontronazo, la pareja de Gilbert se quedaba absolutamente destrozada y confesaba entre lágrimas estar en un estado de shock pues nunca hubiese imaginado que fuera a reaccionar así porque siempre que tenían una discusión, él se iba. Esto le hace preguntarse justo antes de romperse: "¿Hacía falta que pasara esto para que demostrara algo?".