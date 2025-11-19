'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 9, completo

¡No te pierdas el noveno programa de 'La isla de las tentaciones 9'!: al completo
Claudia y Gerard cruzan todos los límites en 'La isla de las tentaciones 9' y ¡mantienen relaciones sexuales en el jacuzzi!: "Nos estamos pasando"
Álvaro Rubio se lleva una gran sorpresa en su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones 9': "No me lo puedo creer"
Los chicos se enfrentan por segunda vez a la temida hoguera, al visionado de unas imágenes que les removerán por dentro, especialmente a Juanpi, que ya en la anterior hoguera terminó hundido por la actitud de Sandra.
Además, vivimos momentazos de todos los colores que harán rebajar la tensión vivida en la segunda hoguera de los chicos y algunos participantes, como Gerard y Claudia o Sandra y Andrea han protagonizado escenas muy subidas de temperatura que darán mucho que hablar en los próximos días.
- Sandra Barneda comunica en 'La isla de las tentaciones 9' a Gilbert la sanción por su huida a 'Villa Playa': "Estás expulsado de la hoguera"
- La respuesta de Cristina en 'La isla de las tentaciones 9' a si realmente pasó algo más con Darío en la hamaca: “Hay cosas que no se pueden decir"
- Rodri no reprime más sus ganas y ¡besa a Olatz!: así ha sido el íntimo momento en el que ha caído en la tentación