'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 9, completo

Compartir







Los chicos se enfrentan por segunda vez a la temida hoguera, al visionado de unas imágenes que les removerán por dentro, especialmente a Juanpi, que ya en la anterior hoguera terminó hundido por la actitud de Sandra.

Además, vivimos momentazos de todos los colores que harán rebajar la tensión vivida en la segunda hoguera de los chicos y algunos participantes, como Gerard y Claudia o Sandra y Andrea han protagonizado escenas muy subidas de temperatura que darán mucho que hablar en los próximos días.