Tú decides quién se va...

Berto González 20 NOV 2025 - 21:45h.

Diego, Belén y José Manuel se juegan la expulsión definitiva del reality tras su nominación, se producirá el cierre definitivo de la pajarería y tendrá lugar una nueva ronda de nominaciones

Esta noche, tendrá lugar un igualadísimo duelo de porcentajes entre Diego, Belén y José Manuel que lucharán por la tercera expulsión definitiva de 'Gran Hermano 20': uno de los tres nominados, el más votado por la audiencia en la app de Mediaset Infinity, dará por finalizado su paso por la casa de Tres Cantos en la tercera gala del reality presentada por Jorge Javier Vázquez.

Además, durante la gala, los concursantes se enfrentarán a una nueva ronda de nominaciones, en las que las polémicas surgidas en la convivencia jugarán un papel definitivo. También se producirá el cierre de la pajarera con Patricia y Paula como últimas candidatas a lograr la última inmunidad siempre y cuando culminen su misión. El cierre de la pajarería, podría cambiar las posibles estrategias de aquellos concursantes que cuenten con la inmunidad para tratar de permanecer una semana más en la casa.

Por último, el programa abordará las situaciones más destacadas de los últimos días de convivencia, con especial atención a la relación que une a Edurne e Íñigo, al triángulo entre Cristian, Rocío y Aroa y el creciente interés que está surgiendo entre Aquilino y Paula. Disfruta de la vida en directo a través de las dos señales 24h de 'Gran Hermano 20' en Mediaset Infinity.