Antía Troncoso 21 NOV 2025 - 02:51h.

Jorge Javier Vázquez hace un comentario sobre la expulsión de Sofía de 'Gran Hermano 20' al que Noah reacciona de inmediato

La espectacular prueba de videojuegos que inaugura el nuevo pabellón de 'Gran Hermano 20' se convierte en clave para el futuro de los concursantes

Compartir







Sofía y Noah se convertían en las dos primeras concursantes expulsadas de esta edición durante 'Gran Hermano 20. El debate', presentado por Ion Aramendi. A diferencia de su novia, Sofía sí que pudo pisar la casa grande, sin embargo, fue su propia pareja quien durante la primera gala decidió enviarla al Oasis, poniéndola en un gran peligro, que la ha terminado llevándola a su expulsión. En el plató, Jorge Javier hace un inciso sobre esto, provocando que Noah salte.

El propio Jorge Javier Vázquez lo advirtió desde un principio: "¡Ojo con quién elegís, porque vivir en el oasis tiene sus peligros!". Unas importantes palabras que el presentador pronunciaba en la gala de estreno a los concursantes del Oasis, quienes tuvieron que tomar la importantísima decisión de elegir a uno de los concursantes que debería unirse a ellos en ese espacio clave y oculto de la casa.

Finalmente, Noah, sin tener en cuenta la advertencia del presentador, decidió que la elegida fuese su novia, Sofía. Tras esta determinación, la pareja estuvo conviviendo un par de días junto a Cristian, Rocío y Aroa antes de que el Oasis se clausurase para siempre y la audiencia tomase la decisión de a qué tres concursantes prefería ver en la casa oficial. Ellas dos fueron las expulsadas y, en la gala, Jorge Javier no desaprovechaba la ocasión para hacer un apunte al que Noah reaccionaba.

La sorprendente respuesta de Noah al comentario de Jorge

Esta noche los concursantes han inaugurado el nuevo pabellón de pruebas de la casa de Tres Cantos, enfrentándose por grupos de cuatro al 'Videojuego de Súper Gran Hermano 20' mediante el cual se han decidido las nominaciones de esta noche. Unas nominaciones que han incendiado la casa. Sobre esto han opinado Noah y Sofía, quienes acusaban a Almudena de ser una cobarde por no haberse querido exponer a la nominación.

"Yo no he llegado ni a estar en esa casa. Que no tengan el valor de ver que hay concursantes que no han pisado la casa y están ahí sin querer salir nominados. ¿Para qué ha venido? Ojalá yo hubiese sido nominada y expulsada. Me da coraje", aseguraba tajantemente Sofía. En ese momento, Jorge Javier Vázquez aprovechaba la intervención de la exconcursante para hacerle una pregunta en tono sarcástico: ¿Tú sabes por qué estás aquí no?", a lo que Noah, que sabía que se refería a que su pareja estaba expulsada por su culpa, reaccionaba: "¡Al final me divorcio por tu culpa!"