Pedro Jiménez 20 NOV 2025 - 23:28h.

"Podéis acabar con las estrategias...", ha señalado Jorge Javier tras anunciar algo que marca un antes y un después en el inicio del reality

Aquilino confiesa en 'Gran Hermano 20' que puede estar empezando a sentir algo por Paula: "Eso me pone nervioso, no quiero que me guste"

Compartir







Jorge Javier Vázquez ha comunicado una importante noticia durante la gala que 'Gran Hermano' ha emitido en Telecinco este jueves. Y no es una noticia cualquiera, puesto que afecta ni más ni menos a la convivencia de los concursantes, que apenas llevan 15 días en la nueva casa de Tres Cantos. Todo esto ha ocurrido en una gala en la que vamos a vivir la primera expulsión definitiva y unas nominaciones un tanto diferentes.

Ha sido en la primera conexión del presentador de Telecinco con los concursantes cuando se ha dirigido a ellos para comunicarles algo. Pero antes de eso, ha preguntado si hay alguien interesado en entrar a la pajarera, un espacio nuevo en esta edición de 'GH' en donde se encuentra en estos momentos Paula, pero que han pasado ya algunos como la 'pareja' formada por Íñigo y Edurne.

Diego se ha levantado, dispuesto a entrar -en caso de que fuera necesario- a la pajarera. "Lo he meditado durante toda la semana. Sé que voy a salir nominado de nuevo si me quedo, me daría igual. Me ha gustado vivir sensaciones que no he vivido nunca. Mucho nervio, mucha ilusión, muchas emociones juntas... creo que podría aguantarlo. Creo que es una experiencia más que hay que vivir en este concurso", ha dicho uno de los tres nominados este jueves, junto a Belén y José Manuel.

Un Diego que ha confesado que está últimamente con los nervios a flor de piel: "Una montaña rusa de emociones... no me gustaría perder la oportunidad de seguir aquí. Y me gustaría seguir aquí, conocer a mis compañeros y continuar esta experiencia". Por otro lado, ha señalado que tiene claro que la decisión la tomará la audiencia, pero que no le da miedo salir, en caso de que así sea.

Tras este acto de valentía del concursante, Jorge Javier ha esperado unos segundos y ha comunicado que--- ¡ya no habrá más pajarera de 'Gran Hermano 20'!: "Hoy se cierra", ha anunciado el presentador de Telecinco, tras lo que ha añadido que pueden ir "tirando a la basura" todas esas estrategias que tenían con este espacio nuevo que 'Gran Hermano' ha introducido en el reality y que justo esta misma noche pondrá su punto y final.