Ana Carrillo 21 NOV 2025 - 01:10h.

Miguel Frigenti cree que hay un concursante "que ha decidido echarse el peso de esta edición sobre los hombros"

José María, novio de Paula, comparte la carta que ella le escribió antes de 'Gran Hermano 20' pidiéndole perdón

Compartir







Miguel Frigenti es un gran seguidor de 'Gran Hermano 20' y ha decidido mojarse en X, la red social antes conocida como Twitter, acerca del concursante que considera que "que ha decidido echarse el peso de esta edición sobre los hombros" para subrayar que le parece "un concursante de oro".

Se trata de Íñigo, que está viviendo una intensa historia en la casa de Tres Cantos con Edurne, a la que conoció en el casting y con la que pasó la primera semana de convivencia en la pajarera, lo que los unió mucho, aunque ahora se encuentran más distantes que nunca.

Los dos han confesado sus sentimientos por el otro, han expresado sus dudas, él le ha escrito una carta en la que se sincera sobre lo que están viviendo juntos y han terminado peleándose a horas de la tercera gala de 'GH 20', aunque en el juego de inmunidad han formado parte del mismo equipo y, al ganar, se han fundido en un abrazo.

Para Frigenti, el de Vitoria es un "concursante de oro" porque, pese a que considera que es "intenso, dramático y adicto a los bucles", cuenta con "la gasolina emocional que cualquier reality necesita", es "noble, apasionado" y, en su opinión, se ha entregado por completo al reality. "A sus pies", ha sentenciado el colaborador en el tuit en el que ha elogiado al joven de 32 años por su forma de concursar.