Miguel Ángel Nicolás, Leticia Requejo y María Ruiz comparten cuáles serían sus dotes para triunfa en el baile

Compartir







‘Bailando con las estrellas 2025’ está a punto de llegar a su fin. Tras la eliminación de Manu Tenorio en la gala 10, se proclamaron los cuatro primeros seminfinalistas del programa: Jorge González, Nerea Rodríguez, Blanca Romero y Anabel Pantoja están un paso más cerca de ser el ganador del concurso, por lo que las nominadas para enfrentarse y ser la quinta y última finalista son Nona Sobo y Tania Medina. Esta edición ha estado cargada de actuaciones de alto nivel, pero también de varios enfrentamientos entre el jurado y concursantes, algunos de ellos protagonizados por Anabel Pantoja que, con la sinceridad que le caracteriza, se “peleó” con Julia Gómez Cora, miembro del jurado.

El talent musical es una gran oportunidad para que las celebrities de nuestro país pongan a prueba su versatilidad, dejen atrás su timidez y aprendan a desenvolverse en la pista de baile como verdaderos profesionales. En esta segunda edición emitida en Telecinco el casting está cargado de todo tipo de profesiones: actrices, influencers, cantantes, modelos, presentadores... Por eso hemos querido preguntar a los colaboradores de 'El tiempo justo' qué ritmo se atreverían ellos a bailar si fuesen candidatos a concursar.

¿Qué ritmo elegirías para triunfar en 'Bailando con las estrellas'?

Los colaboradores del programa que dirige Joaquín Prat, Miguel Ángel Nicolás, María Ruiz y Leticia Requejo, tienen arte no solo para hacer programas de televisión, sino también para ser los reyes de la pista o eso creen ellos. ¿Qué compás elegirían ellos si tuviesen que participar en el programa? Los tertulianos nos han sorprendido con sus preguntas porque cada uno de ellos ha elegido uno diferente: "A mí se me dan muy bien los ritmos tropicales, lo de mover la cadera se me da muy bien en el baile", ha explicado Miguel Ángel Nicolás demostrándonos - como puedes ver en el vídeo - cómo mueve la cintura. "Yo bailaría todo como Rosalía, me iría un poco más por lo flamenco. Yo tengo mucho arte, ya se me ve, así que bailando ya flipáis", dice Leticia Requejo que quiere dejarnos impresionados con su "taconeo". Por su parte, María Ruiz nos ha explicado por qué cree que a ella el tango sería en lo que mejor podría defenderse: "Una vez me enseñaron algún paso y me gustó".

Lo que opinaban los colaboradores de las dotes bailarinas de Jessica Bueno

Jessica Bueno se convirtió en otra de las invitadas VIP del programa y decidió romper con su timidez interpretando una salsa junto al maestro de baile Edgar Sztuce. Antes de pisar la pista de baile, la modelo se sinceró explicando que sentía "presión" porque ella es "bastante tímida". Antes de ver su actuación - que fue alabada por el jurado - los colaboradores de 'Vamos a ver' opinaron cómo de desenvolvería la sevillana en la pista: "Tiene pinta un poco de arrítmica", señalaba Adriana Dorronsoro.

Dale al play para disfrutar del resto de las opiniones y del contenido exclusivo.