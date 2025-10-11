¿Qué se compran las estrellas cuando el éxito llama a su puerta? Preguntamos a los concursantes de 'Bailando con las estrellas' por su mayor capricho… y sus respuestas lo dicen todo

Lujo discreto, placeres culpables o sueños cumplido: así se miman por dentro y por fuera los rostros más conocidos del talent show de baile, ¡dale play!

A todos nos gusta darnos un capricho de vez en cuando. Pero, ¿qué significa eso cuando estás en televisión cada semana, sudando en la pista de baile, y con medio país viéndote moverte al ritmo del jurado?

En 'Bailando con las estrellas', el esfuerzo es constante. Ensayos interminables, coreografías exigentes, presión por los votos… Pero entre tanto esfuerzo, también hay momentos para mimarse. Por eso, esta semana les lanzamos una pregunta sencilla y directa a sus protagonistas: ¿Cuál ha sido el mayor capricho que te has dado desde que eres famoso?

¿Qué se regalan las estrellas cuando nadie las ve?

Y lo que parecía una pregunta sin complicaciones acabó revelando mucho más de lo que esperábamos. Por ejemplo, Bárbara Rey no dudó en emocionarse al recordar aquel primer piso que pudo comprarse siendo aún joven, en una de las zonas más cotizadas de Madrid. Un gesto que, más allá del lujo, simbolizaba una conquista personal.

Pepe Navarro, en cambio, recurrió a su habitual sentido del humor para convertir su participación en el programa en su último capricho: después de escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo… ¿qué le quedaba por hacer? Bailar, por supuesto.

En el caso de Nona Sobo, su mimo va más por el autocuidado que por los objetos materiales. Nos habló de una práctica que muchos famosos adoran, y que cuesta lo suyo mantener mes a mes. Y si de lujo se trata, Tania Medina tiene una historia digna de una manifestación cósmica: un paseo, una conversación casual… y un bolso de firma que apareció cuando menos lo esperaba.

¿Moda, familia, experiencias o sueños cumplidos?

Otros concursantes, como Jorge González, sorprendieron con su generosidad: su mayor capricho no fue para él, sino para toda su familia. Y Blanca Romero, amante de la moda, confesó su rutina personal (y bastante chic) al terminar rodajes… aunque esta vez, por lo visto, se había saltado la tradición. ¿Quizá después de esta entrevista cambie de idea?

También hubo lugar para la filosofía de vida. Iago García, por ejemplo, ve en su propia profesión el mayor regalo que se ha permitido. Y Matías Roure nos demostró que no hace falta gastar miles de euros para ser feliz: a veces basta con una bicicleta y un poco de libertad.

Y entre todos ellos, Aless Gibaja, Nerea Rodríguez y Manuel Tenorio completan el mosaico de respuestas que muestran que, aunque compartan pista de baile, cada uno tiene su propio ritmo… también cuando se trata de darse un gusto. Este tipo de preguntas, lejos de ser frívolas, nos permiten conocer otra cara de los concursantes: la de sus prioridades, su forma de ver la vida, lo que valoran y a quién quieren cuidar cuando tienen la oportunidad de hacerlo. Porque a veces, el mayor lujo no es lo que compras, sino lo que sientes al hacerlo.

Dale play y descubre cuál de todos estos caprichos se parece más al tuyo. O quién sabe… quizás te inspires para darte uno tú también.

