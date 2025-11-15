Alejandra Rubio ha reflexionado sobre el comportamiento que está teniendo Anabel Pantoja dentro del concurso

Así es la química entre las estrellas: "Sentí una energía muy cercana desde el primer día"

Compartir







Anabel Pantoja ha vuelto a la televisión y lo ha hecho por la puerta grande, asumiendo un gran reto que es el de bailar diferentes disciplinas acompañada siempre por su inseparable Álvaro Cuenca, que no solo es su maestro de baile, sino también su defensor en las diferentes disputas que ha tenido en las nueve semanas que lleva ya el concurso en pantalla. La sobrina de Isabel Pantoja ha protagonizado varias discusiones, la última con Julia Gómez Cora, miembro del jurado, que al valorar la actuación de Anabel, esta mostró su cansancio al sentir que solo destaquen que sus actuaciones que son muy graciosas: "No vengo solo a hacer reír. Vengo a entretener y a bailar lo que este dentro de mi nivel. Me gustaría también que me valoraras y me dijeras te me he esforzado aunque no haya llegado al nivel. Porque es un poco repetitivo lo de que "me diviertes". No soy humorista", respondía tajantemente la influencer.

La semana anterior a que esto ocurriese, Anabel también protagonizó un desencuentro con sus compañeros. La concursante cree que no ha recibido la suficiente atención o ánimos por parte de ellos: "Hay que saber estar cuando actuamos los demás y ser amables y dar cariño, el sábado pasado decidí que se había acabado, a partir de ahora yo mi energía positiva me la guardo para mí, se acabó, a tomar por culo, yo ya voy a lo mío".

¿Por qué está teniendo Anabel Pantoja tantos conflictos?

Anabel Pantoja lleva trabajando en la televisión más de una década y los telespectadores y colaboradores televisivos que han trabajado con ella saben de sobra cómo es, gracias a la naturalidad que la caracteriza y a la impulsividad que tampoco quiere esconder.

Adriana Dorronsoro, Alejandra Rubio y Pepe del Real, colaboradores de 'Vamos a ver' han reflexionado sobre por qué está teniendo estos desencuentros con el jurado y compañeros dentro del programa: "Anabel todos la conocemos, es muy intensa para bien o para mal, todo le afecta mucho, tanto lo bueno como lo malo. Es normal que en esa convivencia y en ese trabajo duro que tienen que hacer salte, porque Anabel es así y tampoco me sorprende", señala Adriana que conoce muy bien a la andaluza.

Pepe del Real ha sido más crítico y ha querido también valorar la evolución de Anabel dentro del concurso: "Todos sabemos cuándo tocamos techo". La hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, también ha querido dar su opinión al respecto.

¡Dale al play para disfrutar de sus declaraciones al completo!