Un brik de leche escondido incendia la casa de ‘Gran Hermano 20’: "Os creéis que somos gilipollas"

En la última gala, el 'Videojuego de Súper Gran Hermano 20' inauguraba el nuevo pabellón de la casa de Tres Cantos. Una vez estrenado este espacio, que fue clave en las nominaciones, los concursantes se enfrentan durante toda la semana a la primera prueba semanal, con esta misma temática de videojuego y de la que depende el presupuesto de la compra. Sin embargo, no todos ellos estarían esforzándose del mismo modo, algo que ha hecho explotar a Jonay.

Este mediodía, el concursante canario se negaba a comer con sus compañeros y se marchaba de la cocina muy indignado. Edurne, que quería saber que le sucedía a su amigo, le preguntaba qué le ocurría, y este le explicaba que el motivo de su enfado tenía que ver con la prueba y la poca implicación de algunos de los concursantes: "Cada uno hace lo que le sale de los huevos. Son unos egoístas. Como me digan algo los voy a insultar."

Jonay explota por la prueba semanal: "Quién no aporte, nominado"

A el concursante le ha molestado, en especial, que algunos de sus compañeros como Aquilino, Paula y Mamadou se quitasen el traje de la prueba cuando esta aún no había finalizado, algo que está completamente prohibido. "Están todo el día con sus historias y sus tonterías. De aquí a que me vaya, los voy a nominar todas las semanas. A todo el que no haga la prueba bien, mi nominación la va a tener siempre. Se pega uno aquí 24/7 vestido y todo el mundo pasando de todo. No me da la gana. Todo el que no aporte, nominado"

A la conversación se unían Cristian y Desirée, quienes le preguntaban a Jonay por lo sucedido. "La gente no ha terminado la prueba y se quita toda la ropa, no lo entiendo, y después están con las botas puestas mirándose en un espejo lo bien que les quedan. ¡Coño, ponte el traje y cuando termines la prueba vístete como te dé la gana!", sentenciaba el concursante muy molesto.

