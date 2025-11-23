Pedro Jiménez 23 NOV 2025 - 23:55h.

Los concursantes han descubierto durante la gala de este domingo de 'Gran Hermano 20' la verdadera lista de nominados. Y Belén, una de las señaladas por el grupo y que se jugará la expulsión este mismo domingo, ha reaccionado con pulla incluida, asegurando que es algo que "no se esperaba para nada" por parte de sus compañeros. Y es que fueron las 'pájaras' Patricia y Paula las que, tras hacer uso de su poder, metieron a un nuevo nominado en la lista, escogiendo a la gallega.

Pues bien, Belén ha dicho en pleno directo que es algo que "no le preocupa en absoluto": "Solo tengo que decir que aquí hay muy mala leche", ha señalado, aludiendo a la gran bronca que ha habido en las últimas horas en la casa de 'Gran Hermano 20' debido a unos bricks de leche, haciendo estallar la convivencia por los aires. Unas palabras que han sonado más a ironía que otra cosa.

De hecho, ha sido el propio Ion Aramendi quien le ha remarcado a la nominada que, al descubrirlo gracias a un vídeo que le ha puesto el programa, estaba "con la boca abierta".

La reacción de Belén a su nominación

La de Vigo ha apuntado que estaba así porque "no se lo esperaba", pero que está encantada de esa nominación: "De verdad Ion... lo de la mala leche lo digo por decir. Yo leche no tomo". "Me parece bien de parte de las dos. He sentido muchas emociones en esa sala de nominación... puedo estar todas las semanas nominada si los demás quieren nominarme", ha dicho una Belén que ha concluido sus palabras asegurando que "quiere ser el comodín".

Y es que sin duda, las palabras de Belén, a pesar de mostrar positivismo, nos dan a entender que no le ha hecho mucha gracia esta nominación... como tampoco le ha hecho gracia su nominación a Aquilino, Lorena, Desirée, Cristian y Joon que también lo han descubierto durante la gala y que, a pesar de que se lo han tomado bien -o al menos, eso ha parecido- su cara no nos ha dicho lo mismo...

